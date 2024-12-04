Рынок сбережений в следующем году вырастет на 21%

В текущем году темпы были еще выше

04 декабря 2024, 18:35, ИА Амител

Российские купюры / Фото: amic.ru

По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп прироста будет не таким активным, но все же в районе 21%. В результате портфель розничных клиентов может составить 68,4 трлн рублей. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В основном россияне хранят деньги в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте вырос на 28% и составил 52,6 трлн рублей. В 2025 году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов по прогнозам составит 64 трлн рублей (+22,5%).

В пример Георгий Горшков привел показатели своего банка. Так, портфель розничных пассивов во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза и достигнет 10,3 трлн, из которых 9,6 трлн – пассивы в рублях. В следующем году прогнозируют рост еще на 30%. После этого итоговая сумма пассивов физлиц по итогам 2025 года может достигнуть 13,3 трлн рублей.

"В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите", – пояснил Георгий Горшков.Он добавил, что окно возможностей не продлится долго, поэтому текущее время – наиболее оптимальное, чтобы остаться в максимальных ставках на длительный период.