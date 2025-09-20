С 1 октября в Алтайском крае заработает единый номер 122 для записи к врачу
Первоначально через единый номер можно будет записаться к участковому терапевту
20 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
С 1 октября в Алтайском крае заработает единая система записи к врачу через контакт-центр по номеру 122. В рамках проекта "Единая регистратура" операторы уже тестируют техническое и программное обеспечение, а также мониторят расписания поликлиник, сообщает Минздрав региона.
Первоначально через единый номер можно будет записаться к участковому терапевту. В дальнейшем перечень специалистов расширят: к нему добавятся хирург, офтальмолог, гинеколог, стоматолог и другие врачи. При отсутствии талонов пациентов будут вносить в лист ожидания, а медучреждение самостоятельно свяжется с ними для назначения даты приема.
Новая система не отменяет возможность записи через регистратуру поликлиники. Проект направлен на упрощение доступа граждан к медицинской помощи и сокращение очередей.
16:10:59 20-09-2025
Вместо одного номера лучше одного врача. Хоть сколько номеров, записаться вы к нему не сможете
18:10:17 20-09-2025
А толку?Врачей все равно нет.
20:08:08 20-09-2025
А я думала, что проблема в отсутствии нужного количества врачей в поликлиниках,а,
оказывается - в едином номере телефона...
05:00:13 21-09-2025
Ветеранам БД без очереди вопрос записи проработан?