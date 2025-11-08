Россияне могут лишиться денег, если приложат карту к телефону
Новая мошенническая схема направлена на пользователей смартфонов Android
08 ноября 2025, 11:10, ИА Амител
В России зафиксирована новая мошенническая схема, эксплуатирующая NFC-технологию и нацеленная на владельцев Android-устройств. О появлении этой схемы РИА Новости рассказала эксперт Мери Валишвили.
Преступники рассылают сообщения, убеждая пользователей установить обновленную версию банковского приложения из-за скорого прекращения поддержки старой. В сообщении содержится ссылка для загрузки "обновления".
После установки приложение запрашивает активацию NFC-модуля, сканирование банковской карты путем прикладывания к задней панели телефона для "авторизации", а также ввод ПИН-кода. В результате конфиденциальная информация, включая полные данные карты и ее ПИН-код, перехватывается и отправляется мошенникам.
Эксперт предупреждает, что таким образом злоумышленники получают возможность снимать средства со счета через банкомат, даже не имея физической карты. Рекомендуется проявлять осмотрительность и не переходить по подозрительным ссылкам, а также устанавливать приложения только из официальных источников.
11:45:14 08-11-2025
Неужели есть те кого развели на такую схему, это же вообще надо быть в полном анабиозе.
19:46:46 08-11-2025
Гость (11:45:14 08-11-2025) Неужели есть те кого развели на такую схему, это же вообще н... ну если лохи сами переводят деньги на безопасный счет что еще может быть тупее
11:54:58 08-11-2025
Чо-то весь прогресс идёт на пользу мошенникам((((
12:13:54 08-11-2025
Достали уже: мошенники, мошенники, сколько можно уже издеваться над людьми! Когда нас защитят от этого?!
13:50:12 08-11-2025
Гость (12:13:54 08-11-2025) Достали уже: мошенники, мошенники, сколько можно уже издеват... Ну так сдавайтесь куда-нибудь в дом призрения, если возраст в армию идти не позволяет. И накормят, и оденут, и думать не нужно - начальство всё за вас решит.
22:40:15 08-11-2025
Кхм... (13:50:12 08-11-2025) Ну так сдавайтесь куда-нибудь в дом призрения, если возраст ... А ты то кто есть? Вечно молодой и вечно пьяный? Мошенники таких людей умных оббирают, и артистов и учёных, учителей, врачей - не чета тебе. Не зарекайся, смотри сам в этот "дом" не попади.
06:50:55 09-11-2025
Гость (22:40:15 08-11-2025) А ты то кто есть? Вечно молодой и вечно пьяный? Мошенники та...
С возрастом должны прихожить знание, опыт и мудрость. А у вас, полагаю, с возрастом только маразм страческий приходит и всяческое отсутствие критического мышления. Вы хоть маленько думать-то начинайте! А вот учителей я бы умными не стал называть. За такие копейки работать и еще тычки со всех сторон получать вменяемый человек уж точно не будет.
09:46:52 09-11-2025
Гость (06:50:55 09-11-2025) С возрастом должны прихожить знание, опыт и мудрость. А ... По себе всех не суди. Обманывают людей всех возрастов. На то они и мошенники. Такие как ты могут только оскорблять и считать людей быдлом. Мудрость и опыт ещё не значит знание всех технологий. Считаешь себя умным ,найдутся и поумнее тебя. Радуйся, что ещё не облапошили.
12:34:08 08-11-2025
А если приложить к смартфону голову, то можно потерять мозги!...
12:47:46 08-11-2025
Если не прикладывать то сумма должна увеличиться???
13:16:45 08-11-2025
Право на владение определяется не только законом, но и способностью к защите собственности.
Всякая власть в основе своей содержит насилие.
13:48:13 08-11-2025
🤣🤣🤣🤣🤣
В 1999 году рекомендовали держать бумажники подальше от компьютеров. "Проблема 2000" очень беспокоила...
14:46:29 08-11-2025
А почему не работает как с квартирами пенсионеров. Украли деньги , банк обязан вернуть
18:46:07 08-11-2025
Гость (14:46:29 08-11-2025) А почему не работает как с квартирами пенсионеров. Украли де... вы просто не в курсе. уже имееются преценденты, когда жертвам мошенников, по суду списали кредиты.