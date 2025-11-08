Россияне могут лишиться денег, если приложат карту к телефону

Новая мошенническая схема направлена на пользователей смартфонов Android

08 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России зафиксирована новая мошенническая схема, эксплуатирующая NFC-технологию и нацеленная на владельцев Android-устройств. О появлении этой схемы РИА Новости рассказала эксперт Мери Валишвили.

Преступники рассылают сообщения, убеждая пользователей установить обновленную версию банковского приложения из-за скорого прекращения поддержки старой. В сообщении содержится ссылка для загрузки "обновления".

После установки приложение запрашивает активацию NFC-модуля, сканирование банковской карты путем прикладывания к задней панели телефона для "авторизации", а также ввод ПИН-кода. В результате конфиденциальная информация, включая полные данные карты и ее ПИН-код, перехватывается и отправляется мошенникам.

Эксперт предупреждает, что таким образом злоумышленники получают возможность снимать средства со счета через банкомат, даже не имея физической карты. Рекомендуется проявлять осмотрительность и не переходить по подозрительным ссылкам, а также устанавливать приложения только из официальных источников.