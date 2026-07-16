Мужчина погиб в ночном ДТП под Барнаулом

Он скончался еще до приезда скорой помощи

16 июля 2026, 11:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь на 16 июля под Барнаулом погиб мужчина, сообщает Barnaul 22.

Авария произошла на трассе P-256 в 00:03 на 6-м километре дороги. По предварительной информации, 44-летний мужчина на Toyota Corolla Fielder пошел на обгон по встречной полосе и протаранил микроавтобус Fiat Ducato.

От удара водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водителю микроавтобуса госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД Алтайского края.