Мужчина погиб в ночном ДТП под Барнаулом
Он скончался еще до приезда скорой помощи
16 июля 2026, 11:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ночь на 16 июля под Барнаулом погиб мужчина, сообщает Barnaul 22.
Авария произошла на трассе P-256 в 00:03 на 6-м километре дороги. По предварительной информации, 44-летний мужчина на Toyota Corolla Fielder пошел на обгон по встречной полосе и протаранил микроавтобус Fiat Ducato.
От удара водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водителю микроавтобуса госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД Алтайского края.
13:05:57 16-07-2026
Нууу, спасибо, что сам.
15:31:09 16-07-2026
пьяный? какая необходимость так летать?