Стоит ли отключать контекстную рекламу в несезон?
Эксперты коммуникационного агентства "Завод" рассказали об особенностях сезонного и несезонного продвижения
16 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHxJBVj
Клики дорожают, конкуренция в аукционах растет, и все больше представителей малого и даже среднего бизнеса задают один и тот же вопрос: "А сколько вообще нужно вкладывать в рекламу?" Единого ответа все еще нет. Эксперты коммуникационного агентства "Завод" рассказали, как считать бюджет правильно и почему остановка рекламы (если заявок стало меньше) в перспективе может стать дорогой ошибкой.
Сначала аудит, потом запуск
Прежде чем называть любую сумму бюджета, необходимо провести аналитику: рассчитать стоимость лида, оценить уже запущенные каналы, сопоставить с прогнозами по рынку — и только после этого решить, что и как запускать.
«Без KPI ("КиПиАй") разговор о бюджете вообще не имеет смысла. Нам нужно понимать: сколько стоит ваш клиент и сколько он приносит. Вот две цифры, от которых все считается в первую очередь. Все остальное — догадки», — рассказывает интернет-маркетолог агентства "Завод" Илья Соколов.
Медиаплан строится персонально под каждый бизнес — с учетом сезонности, цикла сделки и специфики ниши. Единого шаблона нет и быть не может.
Минимальный бюджет неэффективен
Все хотят запустить эффективную рекламу с минимальным бюджетом. На деле же это оказывается задачей со звездочкой.
«50 тысяч рублей — это минимум даже для региона. Потратить их легко. Но привести нужное количество лидов, окупить бюджет и еще заплатить за ведение — это уже другая история. Ниши давно заняты компаниями, которые вкладываются регулярно и системно. Конкурировать с ними на таком бюджете крайне затруднительно», — отмечает руководитель агентства Надежда Клаус.
Здесь легко попасть в замкнутый круг: денег мало — реклама не окупается — денег становится еще меньше — реклама снова не окупается. Выход один: вкладывать достаточно, чтобы система начала работать, отбивать вложения и масштабироваться.
Если бюджет объективно небольшой, Надежда советует не распыляться, а идти в "Яндекс.Бизнес" с рекламой на геосервисах, так как этот инструмент будет поддерживать узнаваемость даже в несезон и не потребует значительных вложений.
Несезон — не повод отключать рекламу
Для большинства бизнесов активный сезон стартует осенью. И каждый год у многих компаний можно наблюдать одну и ту же систему, когда летом реклама останавливается.
С приходом сентября все хотят быстрый результат. Но проблема в том, что алгоритмы требуют настройки с нуля, а значит, о более-менее адекватных и стабильных результатах в целом можно говорить спустя три месяца после старта.
«Когда вы останавливаете кампании, алгоритмы "Яндекса" сбрасывают обучение. При перезапуске система заново встраивается в аукционы — это время и деньги. Трафик с поиска снова становится дорогим. Вы теряете позиции, которые нарабатывались месяцами», — объясняет Илья Соколов.
Кроме того, есть категории с длинным циклом принятия решения. Квартиру, например, выбирают по полгода. И все это время человек должен видеть компанию в рекламе. Иначе к моменту, когда он готов купить, он уже выберет конкурента.
«Даже в несезон есть люди, которые только начинают изучать продукт. Они еще не горят, но интерес уже есть. И если вас нет в их поле зрения сейчас — вы не будете в их голове потом. Это просто потерянные клиенты, которых вы даже не посчитали», — добавляет Надежда Клаус.
Сокращать бюджет в несезон — нормально. Останавливать рекламу полностью — дорого.
Специалисты коммуникационного агентства отмечают, что не берутся за запуск рекламы, пока не понимают экономику клиента. Потому что иначе они просто красиво потратят его деньги, а для них важны результат и репутация экспертов на рынке продвижения.
Коммуникационное агентство "Завод"
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СайтИП Шаповалова А. Д.
12:43:57 16-07-2026
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