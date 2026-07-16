Зарегистрировано 82,4 правонарушения на 10 тысяч жителей

16 июля 2026, 11:25, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Республике Алтай, Карелии и Сахалинской области зафиксировано больше всего преступлений за шесть месяцев 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

«На Алтае было зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. В Карелии и Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 соответственно», — отмечает издание.

Всего за полгода в России зафиксировали более 788 тысяч преступлений — это 54 правонарушения на 10 тысяч жителей.

Также на первые строчки попали Чукотка, Кировская, Архангельская и Томская области.

Меньше всего преступлений зафиксировали в Калмыкии, Чечне и Дагестане. К примеру, в Калмыкии всего 4,3 правонарушения на 10 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае резко уменьшилось число "пьяных" преступлений, при этом в 2025 году на 30% выросло количество коррупционных правонарушений.