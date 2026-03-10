На Алтае студентка с подругой перевели мошенникам более 500 тысяч из-за "приятной посылки"
Девушку запугали привлечением к уголовной ответственности
10 марта 2026, 10:25, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 21-летнюю жительницу Тальменского района, вначале рассказав ей о посылке, а потом заявив об уголовной ответственности, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере позвонил неизвестный мужчина и представился экспресс-курьером из службы доставки. Сообщил приятную информацию о том, что на ее имя пришла посылка, и отправил ссылку», — рассказали в ведомстве.
После этого позвонил "сотрудник Центробанка" и предложил создать новый лицевой счет с чистой историей операций. При этом предупредил, что это строго конфиденциально и никому нельзя сообщать. В итоге девушка в течение нескольких дней отчитывалась мошеннику обо всех входящих звонках и блокировала незнакомые номера.
Далее мошенники начали запугивать студентку привлечением к уголовной ответственности за дропперство и потребовали перевести деньги для решения всех проблем.
Девушка оформила кредит и перечислила 365 тысяч рублей. Очередной транш в размере 150 тысяч рублей заблокировал банк. Тогда девушка обратилась за помощью к подруге, которая перевела 150 тысяч. После этого студентка поняла, что ее обманули мошенники.
Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".
10:35:29 10-03-2026
какая хорошая школа жизни.
11:10:07 10-03-2026
откуда у студенток пол единицы на карте?
видимо подрабатывают, в сводное от гранита науки время
11:23:23 10-03-2026
Гость (11:10:07 10-03-2026) откуда у студенток пол единицы на карте?.. а весть текст в статье читать не пробовали?
14:06:27 10-03-2026
Как банк дал кредит, какие доходы у студентов? Стипендия? Сейчас пенсам поголовно отказывают в кредитах и покупках, хотя пенсии явно выше стипендий.
15:06:23 10-03-2026
Гость (14:06:27 10-03-2026) Как банк дал кредит, какие доходы у студентов? Стипендия? ...
Пенсионер сегодня-завтра помрет, а наследники откажутся принимать его долги. А студент молодой - с него можно долго тянуть проценты. Ну или родители на помощь придут
18:50:08 10-03-2026
Гость (15:06:23 10-03-2026) Пенсионер сегодня-завтра помрет, а наследники откажутся ... Как наследники откажутся? От квартиры откажутся, чтобы не платить 60тр за стиралку, допустим? Потом неизвестно, кто быстрее умрет. В ковид 90летние выздоравливали, а много молодых ушло...