На Алтае студентка с подругой перевели мошенникам более 500 тысяч из-за "приятной посылки"

Девушку запугали привлечением к уголовной ответственности

10 марта 2026, 10:25, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 21-летнюю жительницу Тальменского района, вначале рассказав ей о посылке, а потом заявив об уголовной ответственности, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере позвонил неизвестный мужчина и представился экспресс-курьером из службы доставки. Сообщил приятную информацию о том, что на ее имя пришла посылка, и отправил ссылку», — рассказали в ведомстве.

После этого позвонил "сотрудник Центробанка" и предложил создать новый лицевой счет с чистой историей операций. При этом предупредил, что это строго конфиденциально и никому нельзя сообщать. В итоге девушка в течение нескольких дней отчитывалась мошеннику обо всех входящих звонках и блокировала незнакомые номера.

Далее мошенники начали запугивать студентку привлечением к уголовной ответственности за дропперство и потребовали перевести деньги для решения всех проблем.

Девушка оформила кредит и перечислила 365 тысяч рублей. Очередной транш в размере 150 тысяч рублей заблокировал банк. Тогда девушка обратилась за помощью к подруге, которая перевела 150 тысяч. После этого студентка поняла, что ее обманули мошенники.

Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".