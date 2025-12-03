Samsung представил первый складывающийся втрое смартфон

Производитель называет его карманным кинотеатром с эффектом погружения

03 декабря 2025, 06:50, ИА Амител

Трехсекционный смартфон / samsung.com

Южнокорейская компания Samsung анонсировала свой первый массовый трехсекционный смартфон Galaxy Z TriFold. Релиз опубликован на сайте производителя.

«Он раскладывается дважды, открывая самый большой экран в мире, что обеспечивает максимальную продуктивность мобильного рабочего пространства и кинематографическое качество изображения», – сообщает компания.

В развернутом состоянии новый смартфон превращается в 10-дюймовый планшет. Сам производитель называет его карманным кинотеатром с эффектом погружения.

Модель получила G-образную конструкцию с двойными титановыми шарнирами. Установлен рекордный для складных устройств Samsung аккумулятор 5600 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки.

Аппарат работает на One UI 8 (Android 16), имеет 16 Гб оперативной памяти, 512 Гб или 1 Тб встроенной флеш-памяти и тройную камеру с основным датчиком 200 Мп. Также есть две фронтальные камеры, каждая на 10 Мп. Вес – 309 г, доступен в черном цвете.

Продажи в Южной Корее стартуют 12 декабря по цене около 2440 долларов, позже устройство появится в США, Китае, ОАЭ и других странах.

Ранее эксперты МТС рассказали, как защитить экран смартфона от повреждений и что лучше выбрать – пленку или стекло.