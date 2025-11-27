Как выбрать защиту для экрана смартфона?
Эксперты МТС рассказали о плюсах и минусах пленки и стекла
Наклеивание пленки на экран смартфона / Фото: ru.freepik.com
Экран смартфона – одна из самых уязвимых и дорогих частей устройства. Эксперты МТС объяснили, как защитить эту хрупкую поверхность и рассказали о преимуществах и недостатках пленки и стекла.
Оба варианта защиты сделаны из пластика, но пленка тоньше и гибче, в то время как стекло – толще и жестче.
Пленка подойдет, если:
- нужен недорогой и незаметный вариант;
- у телефона есть сканер отпечатков пальцев в экране – пленка не помешает его работе;
- хотите "моддинг" – матовую, зеркальную или "антишпионскую" пленку.
Минусы пленки:
- защищает только от царапин;
- быстро изнашивается и не очень долговечна.
Стекло подойдет, если:
- нужна надежная защита от царапин и ударов на долгое время;
- вы хотите поэкспериментировать с дизайном – есть стекла со шторкой для камеры, окантовкой или 3Д-эффектом.
Минус стекла:
- иногда не совместимо с чехлами.
Выбирайте защиту, подходящую именно для вашей модели смартфона. Не экономьте на качестве.
Фото: ru.freepik.com
