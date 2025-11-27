Как выбрать защиту для экрана смартфона?

Эксперты МТС рассказали о плюсах и минусах пленки и стекла

27 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Наклеивание пленки на экран смартфона / Фото: ru.freepik.com

Экран смартфона – одна из самых уязвимых и дорогих частей устройства. Эксперты МТС объяснили, как защитить эту хрупкую поверхность и рассказали о преимуществах и недостатках пленки и стекла.

Оба варианта защиты сделаны из пластика, но пленка тоньше и гибче, в то время как стекло – толще и жестче.

Пленка подойдет, если:

нужен недорогой и незаметный вариант;

у телефона есть сканер отпечатков пальцев в экране – пленка не помешает его работе;

хотите "моддинг" – матовую, зеркальную или "антишпионскую" пленку.

Минусы пленки:

защищает только от царапин;

быстро изнашивается и не очень долговечна.

Стекло подойдет, если:

нужна надежная защита от царапин и ударов на долгое время;

вы хотите поэкспериментировать с дизайном – есть стекла со шторкой для камеры, окантовкой или 3Д-эффектом.

Минус стекла:

иногда не совместимо с чехлами.

Выбирайте защиту, подходящую именно для вашей модели смартфона. Не экономьте на качестве.

