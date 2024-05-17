Самый короткий брак в России продлился пару часов
Скандал произошел, когда молодая семья поехала по памятникам цветы возлагать
17 мая 2024, 13:40, ИА Амител
Молодая пара на свадьбе / Фото: unsplash.com
В Рязанской области самый короткий брак распался в день свадьбы, пишет издательство "Пресса".
"Поженилась пара. Поехали по памятникам, цветы возлагать. Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов – по лицу", – рассказала начальник главного регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.
После такого "избиения" у всех на глазах мужчина просто развернулся и уехал.
14:00:29 17-05-2024
Помирятся
14:26:46 17-05-2024
И правильно сделал. Вопрос как он раньше этого в ней не видел.
14:29:34 17-05-2024
Главное что кредит на свадьбу лет 10 платить. А так ничего.
14:30:21 17-05-2024
поехала по памятникам цветы возлагать - самая идиотская традиция. еще поди и кукла на капоте была?
14:58:27 17-05-2024
Гость (14:30:21 17-05-2024) поехала по памятникам цветы возлагать - самая идиотская тра... ... и простыни на второй день выносили...
15:03:59 17-05-2024
А в каком стиле свадьба была? Намечена, потому что по сути до сценария не добрели...
16:04:33 17-05-2024
Кредит на свадьбу взять успели)))
16:47:57 17-05-2024
Парню надо бежать от такой девушки.
17:15:51 17-05-2024
Гость (16:47:57 17-05-2024) Парню надо бежать от такой девушки.... теряя тапки))
18:57:55 17-05-2024
Вот это любоффь...
09:45:48 18-05-2024
начерта вообще эти церемонии
10:33:54 25-05-2024
Гость (09:45:48 18-05-2024) начерта вообще эти церемонии... все это уже устарело давно, семья, свадьба, не нужные вещи.