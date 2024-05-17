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Самый короткий брак в России продлился пару часов

Скандал произошел, когда молодая семья поехала по памятникам цветы возлагать

17 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Молодая пара на свадьбе / Фото: unsplash.com
Молодая пара на свадьбе / Фото: unsplash.com

В Рязанской области самый короткий брак распался в день свадьбы, пишет издательство "Пресса".

"Поженилась пара. Поехали по памятникам, цветы возлагать. Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов – по лицу", – рассказала начальник главного регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

После такого "избиения" у всех на глазах мужчина просто развернулся и уехал.

забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 12

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Гость

14:00:29 17-05-2024

Помирятся

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Гость

14:26:46 17-05-2024

И правильно сделал. Вопрос как он раньше этого в ней не видел.

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Гость

14:29:34 17-05-2024

Главное что кредит на свадьбу лет 10 платить. А так ничего.

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Гость

14:30:21 17-05-2024

поехала по памятникам цветы возлагать - самая идиотская традиция. еще поди и кукла на капоте была?

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Гость

14:58:27 17-05-2024

Гость (14:30:21 17-05-2024) поехала по памятникам цветы возлагать - самая идиотская тра... ... и простыни на второй день выносили...

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Гость

15:03:59 17-05-2024

А в каком стиле свадьба была? Намечена, потому что по сути до сценария не добрели...

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гость

16:04:33 17-05-2024

Кредит на свадьбу взять успели)))

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Гость

16:47:57 17-05-2024

Парню надо бежать от такой девушки.

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Гость

17:15:51 17-05-2024

Гость (16:47:57 17-05-2024) Парню надо бежать от такой девушки.... теряя тапки))

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Гость

18:57:55 17-05-2024

Вот это любоффь...

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Гость

09:45:48 18-05-2024

начерта вообще эти церемонии

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Андрей

10:33:54 25-05-2024

Гость (09:45:48 18-05-2024) начерта вообще эти церемонии... все это уже устарело давно, семья, свадьба, не нужные вещи.

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