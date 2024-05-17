Самый короткий брак в России продлился пару часов

Скандал произошел, когда молодая семья поехала по памятникам цветы возлагать

17 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Молодая пара на свадьбе / Фото: unsplash.com

В Рязанской области самый короткий брак распался в день свадьбы, пишет издательство "Пресса".

"Поженилась пара. Поехали по памятникам, цветы возлагать. Жених случайно наступил на платье невесты. Что-то там треснуло. Она разворачивается и букетом цветов – по лицу", – рассказала начальник главного регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

После такого "избиения" у всех на глазах мужчина просто развернулся и уехал.