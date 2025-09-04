Александр Ведяхин подчеркнул важность технологической независимости и международного сотрудничества, в частности, со странами БРИКС и ШОС

Первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин заявил, что задача банка – обеспечивать устойчивость бизнеса и технологическую независимость. Даже в текущих условиях в Сбере видят перспективы для расширения международного сотрудничества.

«Для нас ключевым остается не прогнозировать политические решения Запада, а обеспечивать устойчивость бизнеса и технологическую независимость. Если международная обстановка изменится и появятся новые возможности – мы ими воспользуемся. Но даже в текущих условиях мы сохраняем высокие темпы цифровизации, остаемся крупнейшей экосистемой в России и видим перспективы для расширения международного сотрудничества, прежде всего в рамках БРИКС и ШОС», – пояснил Александр Ведяхин.Фото: ru.freepik.com.

