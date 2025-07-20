СБУ разыскивает народного артиста России Николая Баскова

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны

20 июля 2025, 11:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Народного артиста России Николая Баскова объявили в розыск. Об этом сообщает "Регнум".

Из базы данных Службы безопасности Украины (СБУ) следует, что Баскова объявили в розыск с марта 2022 года. На Украине народного артиста России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Баскова лишили госнаград на Украине – указ выпустил президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2024 года.