НОВОСТИПолитика

СБУ разыскивает народного артиста России Николая Баскова

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны

20 июля 2025, 11:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Народного артиста России Николая Баскова объявили в розыск. Об этом сообщает "Регнум"

Из базы данных Службы безопасности Украины (СБУ) следует, что Баскова объявили в розыск с марта 2022 года. На Украине народного артиста России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Баскова лишили госнаград на Украине – указ выпустил президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2024 года.

Политика

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:27:36 20-07-2025

Неуловимый Джо..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:49 20-07-2025

Очередной отвлекательный маневр СМИ, от российской действительности.
Давно про Кесояна не рассказывали. У нас бабки на Аул-Арбате переживают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:25 20-07-2025

Ой, мож не надо искать? И вааще , кто он?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:42 20-07-2025

А чего его искать? Телевизор включи - вот он!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:23 20-07-2025

Слова - не дела, а пустые лишь звуки:
Угрозы свирепы да коротки руки...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров