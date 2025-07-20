СБУ разыскивает народного артиста России Николая Баскова
Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны
20 июля 2025, 11:15, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Народного артиста России Николая Баскова объявили в розыск. Об этом сообщает "Регнум".
Из базы данных Службы безопасности Украины (СБУ) следует, что Баскова объявили в розыск с марта 2022 года. На Украине народного артиста России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что Баскова лишили госнаград на Украине – указ выпустил президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2024 года.
12:27:36 20-07-2025
Неуловимый Джо..
12:38:49 20-07-2025
Очередной отвлекательный маневр СМИ, от российской действительности.
Давно про Кесояна не рассказывали. У нас бабки на Аул-Арбате переживают.
13:18:25 20-07-2025
Ой, мож не надо искать? И вааще , кто он?
14:06:42 20-07-2025
А чего его искать? Телевизор включи - вот он!
19:32:23 20-07-2025
Слова - не дела, а пустые лишь звуки:
Угрозы свирепы да коротки руки...