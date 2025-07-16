"Щедрое лето". "Пятёрочка" дарит скидки, подарки и возможность выиграть 5 млн рублей

Стать участником просто

Торговая сеть "Пятерочка" проводит акцию "Щедрое лето". За ежедневные покупки от 650 руб. ее участники могут получить гарантированные скидки на товары, ценные призы от партнеров, а также выиграть 5 млн рублей. Что важно, регистрация чеков происходит автоматически. Кампания продлится до 11 августа 2025 года.

На дворе июль, и еще столько всего хочется успеть: окунуться в лазурное море, увидеть новые страны и города, купить смартфон, заменить бытовую технику, сделать жилье уютнее и осуществить долгожданную мечту. Все это можно реализовать вместе с акцией "Щедрое лето".

Чтобы стать участником, достаточно просто приобретать любимые товары в ближайшем магазине "Пятерочка". За покупки от 650 рублей с картой "X5 Клуба" гостю будет вручена скретч-карта с двумя бонусами:

скидка до 50% на товары сети;

один из промокодов – скидка до 15% на заказы с доставкой на дом в приложении "Пятерочка", подписка на "Пакет Х5" и другие полезные сервисы.

Также в мобильном приложении "Пятерочка" можно найти купон с кешбэком или промокод на сервисы партнеров. Информация всегда будет находиться под рукой в смартфоне, поэтому воспользоваться предложением не составит труда в любой момент.

В дополнение к купонам и скретч-картам покупатели станут участниками розыгрыша подарочных сертификатов на технику, гаджеты, косметику и шопинг. А по итогам акции смогут взять главный приз – 5 млн рублей – и исполнить самые заветные желания. Для участия в "Щедром лете" достаточно подтвердить свое участие на сайте actions.5ka.ru.

Подробности акции, условия участия, порядок проведения розыгрыша и условия выдачи призов можно узнать на сайте.

