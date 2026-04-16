Семь миллионов иностранцев зарегистрировались в Max
С начала 2026 года пользователи отправили из-за рубежа более миллиарда сообщений, заявили в пресс-службе мессенджера
16 апреля 2026, 21:39, ИА Амител
В Мах с момента запуска приложения зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей, информируют в пресс-службе мессенджера. Сообщение приводит РИА Новости.
«С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков», — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Max, наиболее активно регистрируются в мессенджере жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. В ноябре 2025 года возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жителей СНГ, а с марта 2026-го — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в национальном мессенджере зарегистрировались 110 миллионов пользователей, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов человек.
21:42:47 16-04-2026
Находящихся у нас?
21:57:59 16-04-2026
Шпионы
22:33:14 16-04-2026
Ну правильно, родственникам надо как-то общаться.
05:58:16 17-04-2026
Гастарбайтеры с родней общаются
06:28:44 17-04-2026
Прям передовица газеты Правда начала 80-х годов
08:58:32 17-04-2026
Мне по МАКСу мошенники звонили от лица руководства.
10:35:32 17-04-2026
В запрещенных соц сетях полно видосов, когда звонят детям и предлагают включить газ, или вены пeрeрезать
11:35:25 17-04-2026
И как карать мошенников в Махе?
Совсем заврались как коммунисты в 80-х
14:02:15 17-04-2026
Да как не старайся - скаму доверия нет