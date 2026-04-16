Семь миллионов иностранцев зарегистрировались в Max

16 апреля 2026, 21:39, ИА Амител

В Мах с момента запуска приложения зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей, информируют в пресс-службе мессенджера. Сообщение приводит РИА Новости.

«С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Max, наиболее активно регистрируются в мессенджере жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. В ноябре 2025 года возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жителей СНГ, а с марта 2026-го — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля в национальном мессенджере зарегистрировались 110 миллионов пользователей, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов человек.