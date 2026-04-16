Семь миллионов иностранцев зарегистрировались в Max

С начала 2026 года пользователи отправили из-за рубежа более миллиарда сообщений, заявили в пресс-службе мессенджера

16 апреля 2026, 21:39, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
В Мах с момента запуска приложения зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей, информируют в пресс-службе мессенджера. Сообщение приводит РИА Новости.

«С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Max, наиболее активно регистрируются в мессенджере жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. В ноябре 2025 года возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жителей СНГ, а с марта 2026-го — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля в национальном мессенджере зарегистрировались 110 миллионов пользователей, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов человек.

Комментарии 9

Гость

21:42:47 16-04-2026

Находящихся у нас?

Musik

21:57:59 16-04-2026

Шпионы

Гость

22:33:14 16-04-2026

Ну правильно, родственникам надо как-то общаться.

Гость

05:58:16 17-04-2026

Гастарбайтеры с родней общаются

Медведь на батарейках

06:28:44 17-04-2026

Прям передовица газеты Правда начала 80-х годов

Гость

08:58:32 17-04-2026

Мне по МАКСу мошенники звонили от лица руководства.

Гость

10:35:32 17-04-2026

В запрещенных соц сетях полно видосов, когда звонят детям и предлагают включить газ, или вены пeрeрезать

Вежливый Человек

11:35:25 17-04-2026

И как карать мошенников в Махе?
Совсем заврались как коммунисты в 80-х

Антон

14:02:15 17-04-2026

Да как не старайся - скаму доверия нет

