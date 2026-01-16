Гигантского пятиметрового снеговика слепила семья на Алтае

Чтобы украсить его гирляндой, пришлось специально сделать лестницу

16 января 2026, 11:45, ИА Амител

Гигантский снеговик / Фото: издание "Патриот Алтая"

В Алтайском крае семья создала на своей усадьбе гигантского снеговика высотой 5 метров. Его украсили 25-метровой гирляндой, сообщают "Вести Алтай".

Громадную снежную скульптуру сделали Юрий и Татьяна Слепцовы – жители села Краснознаменка Курьинского района. Идея пришла их сыну Александру.

Работы начались в декабре, после сильных снегопадов. Сначала отец и сын собрали опалубки и стали туда утрамбовывать снег. В конце концов получился снеговик высотой 5 метров. Чтобы украсить его гирляндой, пришлось сделать высокую лестницу.

Снежный гигант привлекает внимание односельчан. Некоторые приезжают целыми семьями, чтобы сфотографироваться с этим творением.

В прошлом году семья Слепцовых уже лепила необыкновенно крупного снеговика. Фото с ним появлялось в социальных сетях. Но тогда его высоту не измерили.

Во время новогодних каникул водитель снегоуборочной техники из Оренбурга спас от разрушения снеговика. Его поступок попал на видео, которое мигом распространилось по Сети.