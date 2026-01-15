Школы Горно-Алтайска получили массовую рассылку о переходе на дистант из-за лютых морозов
В ночь на 16 января в регионе ожидается аномально низкая температура
15 января 2026, 15:18, ИА Амител
По данным метеорологов, в Республике Алтай с 15 по 20 января ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -35...-40 градусов и ниже. Аномальные морозы совпадут с крещенскими праздниками, сообщается на сайте регионального ЦГМС.
Наиболее суровая погода прогнозируется в Улаганском и Кош‑Агачском районах, а также в высокогорной части Усть‑Коксинского района – там столбики термометров могут опуститься до -45 градусов. По прогнозам, экстремально холодная погода продержится до 20 января.
В связи с этим в регионе могут ввести режим актированных дней – период, когда посещение образовательных учреждений не является обязательным. Такие меры направлены на профилактику простудных заболеваний.
Поскольку в России нет единых федеральных норм по отмене занятий из‑за холодов, решение остается за регионом и родителями. В Горно‑Алтайске именно родители вправе решать, отправлять ли ребенка в школу или детский сад в дни сильных морозов с учетом состояния здоровья ребенка и расстояния до учебного заведения.
Существуют ориентировочные температурные пороги для разных возрастных групп. Так, ученики начальной школы могут оставаться дома при температуре -31 градус. Учащиеся среднего звена – при -34...-37, а старшеклассники – если температура опускается ниже -38 градусов.
При этом уже в четверг, 15 января, учителя Горно-Алтайска направили массовую рассылку родителям школьников с предупреждением, что на основании письма МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска" 17 января учащиеся с 5-го по 11-й класс переходят на режим реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.
В то же время днем 15 января температура воздуха в Барнауле достигла отметки -20 градусов. Однако в ночь на 17 января столбики термометров опустятся до -34. Самой холодной ночью температура воздуха составит -45 градусов. Потеплеет со среды, 21 января.
Согласно прогнозу синоптиков, аномальные морозы задержатся в регионе не менее чем на неделю. Самые низкие температуры ожидаются 16–18 января. Кроме того, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с прогнозируемой аномально холодной погодой до 20 января включительно.
