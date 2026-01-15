Спазм сосудов и риск смерти. Врач о том, чем опасно нырять в прорубь в крещенские морозы
В 2026 году на один из самых главных православных праздников в Алтайском крае прогнозируют настоящие крещенские морозы. По данным синоптиков, столбики термометров могут опуститься до -40 градусов и даже ниже. Впрочем, вряд ли это остановит людей от того, чтобы окунуться 19 января в купель.
При этом врачи ежегодно говорят о том, что это очень опасный ритуал. А представители Русской православной церкви подчеркивают, что он не имеет прямого отношения к вере.
О том, чем может обернуться окунание в воду в такие лютые морозы, мы спросили у главного внештатного кардиолога регионального Минздрава Анны Ефремушкиной.
Сам по себе мороз уже опасен
Экстремально низкие температуры и безо всякого окунания в прорубь несут огромную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркивает специалист. По ее словам, проблема перепада температур всегда актуальна для медиков, будь то жара или холод.
«Если есть большие перепады и очень низкие температуры, это всегда огромные риски для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенными инфарктами и инсультами. Чем ниже температура и больше перепады, тем опаснее. В таких условиях риск смертельных исходов возрастает примерно на треть», – говорит врач.
"Люди у нас бессмертные"
Купание в проруби может довести человека до инфаркта быстро и внезапно, предупреждает Ефремушкина. Ледяная вода вызывает спазм сосудов, который может спровоцировать самые разные проблемы со здоровьем.
«При окунании развивается спазм сосудов. Из-за этого резкого перепада ухудшается кровоснабжение органов-мишеней: головного мозга, почек, сердца. Организм все силы бросает на кожу, чтобы ее согреть. В этом случае могут развиваться внезапные сердечные приступы, нарушения ритма, тромбозы сосудов. Риски очень большие», – говорит кардиолог.Врач подчеркивает: ныряние в прорубь зимой способно ударить даже по здоровому организму, если он не подготовлен. Кроме того, многие попросту не знают о своих патологиях или не хотят их признавать.
«У нас люди бессмертные, мы это видим довольно часто. У человека что-то болит, давит, а он просто сидит и ждет, когда лучше станет. А скорую вызывает только ближе к ночи, когда уже совсем страшно. Многие привыкли говорить, что у них давление 150 на 100 – рабочее, и таблетки им пить не надо. Хотя все, что выше 135 на 85 – это уже не норма», – отмечает Ефремушкина.Ледяная купель вполне может "вскрыть" те проблемы, о которых человек раньше даже не думал.
Особенно опасна привычка некоторых людей "согреваться" перед или после окунания алкогольными напитками. Во-первых, риск спазма сосудов в разы увеличивается. А во-вторых, снижаются чувствительность и реакция.
«Алкоголь и холод – фатальная комбинация. Спиртное нивелирует ощущение холода, быстрота реакции притупляется. Здоровому человеку рекомендуют находиться в проруби не больше 10–15 секунд. Зашел, вышел и ушел в тепло греться чаем. А если он употребил, то может не сразу почувствовать, что что-то не так. Это лишь усиливает возможность катастрофических последствий», – предупреждает специалист.Ефремушкина также добавила, что статистику по заболеваниям и смертям, вызванным именно крещенскими купаниями, врачи не ведут. Но то, что в январе внезапных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний больше, это факт. Конечно, во многом данные объясняются январскими праздниками, когда люди мало двигаются, переедают и злоупотребляют алкоголем. Но и экстремальные водные процедуры также влияют на повышенную смертность.
Как правильно окунаться?
Кардиолог подчеркнула, что если человек все же хочет окунуться в прорубь на Крещение, готовиться к этому нужно заранее. Большинство медицинских экспертов сходится во мнении, что начинать нужно еще летом. Закаливание должно быть постепенным: от проветривания и легкой одежды к растираниям и обливаниям. Только постепенная и длительная подготовка может сделать крещенский ритуал безопасным.
Ну а мы напоминаем правила для тех, кто, несмотря на предупреждения врачей, решит окунуться в прорубь:
- заранее нужно измерить давление и оценить свое самочувствие. Если есть проблемы, лучше отказаться от погружения;
- за пару часов до купания нужно поесть;
- перед нырянием необходимо сделать небольшую разминку;
- во время самого ныряния важно позаботиться обо всех нюансах. Одежда должна быть теплой и свободной, чтобы ее можно было быстро снять и надеть обратно. Также нужны нескользящие сланцы, чтобы безопасно подойти к купели;
- сразу бежать в прорубь не стоит – лучше пару минут охладиться, чтобы перепад температур не был резким;
- входить в купель и выходить из нее нужно постепенно, чтобы стрессовая нагрузка на организм была меньше;
- сразу после ныряния нужно растереться, одеться и зайти в теплое помещение (или сесть в машину). Там нужно отогреться горячим чаем.
