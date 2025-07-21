Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на неделю

Осадков в ближайшие дни не ожидается

21 июля 2025, 19:40, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение с 22 по 28 июля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в регионе ожидается повышенная пожароопасность (4-й класс).

Согласно прогнозу, осадков в ближайшие дни не будет. Синоптики не исключают порывистый ветер со скоростью до 15 м/c. Дневная температура будет колебаться в первые дни недели в пределах от +17 до +25 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности. Нельзя разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, позволять детям играть с огнем.