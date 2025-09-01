Сибиряки стали в полтора раза чаще покупать жилье без ипотеки

Сервис Сбера "Регистрация и расчеты" помогает безопасно оформить сделку всего за один визит

01 сентября 2025

Сбербанк / Фото: пресс служба банка

В Сибири растет число сделок с недвижимостью, заключенных без привлечения ипотечных кредитов. По данным Сибирского банка Сбера, за последний год их количество увеличилось на 44,5%. Все больше покупателей используют для этого сервис "Регистрация и расчеты".

Платформа обеспечивает безопасную оплату между сторонами и регистрацию права собственности. Процесс проходит в офисе Сбера, который клиент выбирает заранее, и требует лишь одного визита. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных регионах. После завершения регистрации участники получают уведомление о том, что сделка состоялась.

«Сервис "Регистрация и расчеты" помогает быстро зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчеты. Мы благодарим сибиряков за доверие и рады, что наши клиенты по достоинству оценили простоту, удобство и безопасность заключения сделок с недвижимостью в Сбере», – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

С 20 августа по 30 сентября 2025 года покупатели в 20 регионах страны, включая девять сибирских, могут оформить сделку через сервис "Регистрация и расчеты" на "Домклик" всего за 490 рублей плюс госпошлина. Без акции стоимость услуги начинается от 9900 рублей (с учетом госпошлины) и зависит от региона, объекта и вида сделки.

