Силы ПВО уничтожили за ночь 92 украинских беспилотника

И снова над Белгородской областью было обнаружено самое большое количество дронов

19 января 2026, 13:39, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 19 января силы противовоздушной обороны сбили 92 украинских беспилотника над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – информирует ведомство.

В том числе 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 29 – над Саратовской областью, 25 – над Воронежской. Также по три беспилотных летательных аппарата уничтожены над Брянской и Тамбовской областями, один – над Курской.

Ночью 18 января силы ПВО России уничтожили 63 украинских беспилотника. Самое большое количество дронов сбили над Белгородской областью.