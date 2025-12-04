Системы безопасности на Новом мосту в Барнауле собираются улучшить за 93,5 млн рублей

Работы по модернизации систем безопасности должны завершиться до конца лета 2026 года

04 декабря 2025, 15:25, ИА Амител

Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" ищет подрядчика, который модернизирует инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на Новом мосту через Обь в Барнауле. Компании-победителю готовы заплатить за работу максимум 93,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик приступит к работе с даты заключения контракта и должен будет закончить ее не позднее 31 августа 2026 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств. Компания-победитель должна будет собрать и модернизировать следующие системы:

систему сбора и обработки информации – предполагается демонтаж и замена коммутаторов, видеорегистратора-сервера, АРМ операторов и удаленного рабочего места;

систему передачи данных и извещений – предполагается установка криптозащиты канала связи;

систему телевизионного наблюдения (видеонаблюдения) и аудиозаписи – предполагается демонтаж и замена камер и микрофонов;

систему охранно-пожарной сигнализации – предполагается дополнение оборудования пожарной сигнализации;

систему контроля и управления доступом – предполагается демонтаж и дополнение оборудования контроля доступа;

средства досмотра – предполагается добавление сертифицированного оборудования для проведения досмотров, добавление уличного шкафа для хранения предметов, добровольно сданных и найденных в ходе досмотра;

систему громкоговорящего оповещения – предполагается демонтаж и установка с заменой соответствующего оборудования;

средства мониторинга – предполагается демонтаж и замена оборудования на сертифицированное.

Работы будут разделены на несколько этапов, а именно:

• демонтаж вышедшего из строя оборудования (должен завершиться не позднее 28 февраля 2026 года);

• утилизация демонтированного оборудования (должна завершиться не позднее 31 марта 2026 года);

• закупка нового оборудования (должна быть завершена не позднее 30 апреля 2026 года);

• установка (монтаж) нового оборудования (должна быть завершена не позднее 25 мая 2026 года);

• пусконаладочные работы (должны быть завершены не позднее 30 июня 2026 года);

• приемочные испытания (должны быть завершены не позднее 31 июля 2026 года);

• приемка в эксплуатацию (должна быть завершена не позднее 31 августа 2026).

Информация появилась на портале госзакупок 4 декабря 2025 года, заявки можно подавать до 23 декабря 2025 года. Итоги аукциона подведут 26 декабря 2025 года.