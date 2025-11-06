"Сказали нарисовать переход". Власти алтайского поселка объяснили "пробник дороги" у школы

В администрации поселка заверили, что участок соответствует нормам

06 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Асфальт в поселке Малиновое Озеро / Фото: "В курсе 22"

Жители поселка Малиновое Озеро в Алтайском крае пожаловались на "пробник дороги" – возле местной школы появился короткий участок асфальта с пешеходным переходом, а остальная часть улицы осталась грунтовой. Из-за этого автомобили вынуждены разъезжаться по старому дорожному покрытию.

В администрации Михайловского района изданию "Подъем" объяснили, что асфальт уложили в объеме, на который хватило средств дорожного фонда. Как пояснили чиновники, разметку требовали нанести сотрудники Госавтоинспекции, однако сделать это на грунтовой дороге невозможно.

«В ГАИ сказали: надо нарисовать переход. А как мы нарисуем на песке? Было предписание. Глава поселка сделал работу в пределах выделенных лимитов, иначе получил бы административное взыскание», – отметили в администрации.

Там добавили, что участок соответствует нормам – его ширина шесть метров, что достаточно для разъезда легковых машин.

«Это острословы у нас есть, писатели. Он положил столько, сколько позволила субсидия», – прокомментировали власти, подчеркнув, что ограниченный бюджет не позволяет пока полностью заасфальтировать даже центр поселка.

Ранее жители улицы Урожайной в Ленинском районе Барнаула призвали чиновников благоустроить дорогу рядом с жилыми домами. Существующая тропа – это грязное месиво с разбросанными осколками кирпичей. Инициативная группа записала видеообращение, в котором попросила городские власти включить объект в план ремонта на 2026 год.