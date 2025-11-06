"Сказали нарисовать переход". Власти алтайского поселка объяснили "пробник дороги" у школы
В администрации поселка заверили, что участок соответствует нормам
06 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
Жители поселка Малиновое Озеро в Алтайском крае пожаловались на "пробник дороги" – возле местной школы появился короткий участок асфальта с пешеходным переходом, а остальная часть улицы осталась грунтовой. Из-за этого автомобили вынуждены разъезжаться по старому дорожному покрытию.
В администрации Михайловского района изданию "Подъем" объяснили, что асфальт уложили в объеме, на который хватило средств дорожного фонда. Как пояснили чиновники, разметку требовали нанести сотрудники Госавтоинспекции, однако сделать это на грунтовой дороге невозможно.
«В ГАИ сказали: надо нарисовать переход. А как мы нарисуем на песке? Было предписание. Глава поселка сделал работу в пределах выделенных лимитов, иначе получил бы административное взыскание», – отметили в администрации.
Там добавили, что участок соответствует нормам – его ширина шесть метров, что достаточно для разъезда легковых машин.
«Это острословы у нас есть, писатели. Он положил столько, сколько позволила субсидия», – прокомментировали власти, подчеркнув, что ограниченный бюджет не позволяет пока полностью заасфальтировать даже центр поселка.
07:18:28 06-11-2025
положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы шесть, там и четырех метров нет.... опять всех за идиотов держат.....
17:45:39 06-11-2025
R22 (07:18:28 06-11-2025) положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы... Если полосы по ГОСТу нарисовали 40см+10см. между (визуально не понятно), то есть 6 метров.
00:15:44 07-11-2025
R22 (07:18:28 06-11-2025) положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы... нет там никаких шесть м.
07:30:52 06-11-2025
Во всей красе. Одни в селе в зиму требуют разметку пешеходного на грунтовой дороге. Вторые это требования выполняют на минимальных затратах. Третьи начинают общественный резонанс создавать. А вопросы, то к первым. И к тем, кто дал установку, что у каждой школы должен быть нарисованный ПП
09:37:40 06-11-2025
Гость (07:30:52 06-11-2025) Во всей красе. Одни в селе в зиму требуют разметку пешеходно...
"В ГАИ сказали: надо нарисовать переход"
Теперь нужно ждать засаду от ГАИ, чтобы штрафовать автомобилистов, которые не ездят по дороге, а ездят по накатанной обочине и штрафовать пешеходов, которые переходят дорогу не по ПП.
07:42:11 06-11-2025
Что, не поняли? Не смешно? Это Россия!
В.В.Жириновский.
07:59:10 06-11-2025
Гость (07:42:11 06-11-2025) Что, не поняли? Не смешно? Это Россия! В.В.Жириновский.... Давно уже не до смеха, глядя на всë это😎
07:57:51 06-11-2025
вот такие лимиты.... Зато в райцентре Михайловском плитку тротуарную который раз перекладывают, да на восстановление озера миллионы вбухивают, а оно все тиной зарастает. Почему все средства остаются в райцентре? Страшные дороги внутри поселка, не ремонтировались десятилетиями. Переход сделали там, где дети в школу не ходят.
08:30:32 06-11-2025
гость (07:57:51 06-11-2025) вот такие лимиты.... Зато в райцентре Михайловском плитку тр... В каждом селе такая история, дороги не ремонтируются со времëн СССР, кроме райцентров конечно, всё деньги там. 😎
08:00:46 06-11-2025
давным-давно нужно пересмотреть финансирование муниципалитетов. Малиновое Озеро - поселение муниципальное, почему же средства не доходят до поселений, а остаются в райцентре?
08:28:23 06-11-2025
Вопрос губернатору - Таким образом можно делать фокусы в Алтайском крае?
09:02:51 06-11-2025
Почему статья не называется "Торжественно открыт новый пешеходный кластер?"
09:33:39 06-11-2025
Обычное освоение бюджета к концу года.
Этот мелкий участок обошелся дорого
10:48:48 06-11-2025
Чтобы пополнить дорожный фонд - теперь просто штрафуйте два раза в день всю школоту, кто не по этому пешеходнику пойдёт, а мимо него. Удобно.