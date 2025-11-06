НОВОСТИОбщество

"Сказали нарисовать переход". Власти алтайского поселка объяснили "пробник дороги" у школы

В администрации поселка заверили, что участок соответствует нормам

06 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Асфальт в поселке Малиновое Озеро / Фото: "В курсе 22"
Асфальт в поселке Малиновое Озеро / Фото: "В курсе 22"

Жители поселка Малиновое Озеро в Алтайском крае пожаловались на "пробник дороги" – возле местной школы появился короткий участок асфальта с пешеходным переходом, а остальная часть улицы осталась грунтовой. Из-за этого автомобили вынуждены разъезжаться по старому дорожному покрытию.

В администрации Михайловского района изданию "Подъем" объяснили, что асфальт уложили в объеме, на который хватило средств дорожного фонда. Как пояснили чиновники, разметку требовали нанести сотрудники Госавтоинспекции, однако сделать это на грунтовой дороге невозможно.

«В ГАИ сказали: надо нарисовать переход. А как мы нарисуем на песке? Было предписание. Глава поселка сделал работу в пределах выделенных лимитов, иначе получил бы административное взыскание», – отметили в администрации.

Там добавили, что участок соответствует нормам – его ширина шесть метров, что достаточно для разъезда легковых машин.

«Это острословы у нас есть, писатели. Он положил столько, сколько позволила субсидия», – прокомментировали власти, подчеркнув, что ограниченный бюджет не позволяет пока полностью заасфальтировать даже центр поселка.

Ранее жители улицы Урожайной в Ленинском районе Барнаула призвали чиновников благоустроить дорогу рядом с жилыми домами. Существующая тропа – это грязное месиво с разбросанными осколками кирпичей. Инициативная группа записала видеообращение, в котором попросила городские власти включить объект в план ремонта на 2026 год.

Фото: barnaul.org

Комментарии 14

Avatar Picture
R22

07:18:28 06-11-2025

положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы шесть, там и четырех метров нет.... опять всех за идиотов держат.....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:39 06-11-2025

R22 (07:18:28 06-11-2025) положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы... Если полосы по ГОСТу нарисовали 40см+10см. между (визуально не понятно), то есть 6 метров.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:15:44 07-11-2025

R22 (07:18:28 06-11-2025) положите туда метровую линейку и сфотайте - там не то что бы... нет там никаких шесть м.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:52 06-11-2025

Во всей красе. Одни в селе в зиму требуют разметку пешеходного на грунтовой дороге. Вторые это требования выполняют на минимальных затратах. Третьи начинают общественный резонанс создавать. А вопросы, то к первым. И к тем, кто дал установку, что у каждой школы должен быть нарисованный ПП

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:40 06-11-2025

Гость (07:30:52 06-11-2025) Во всей красе. Одни в селе в зиму требуют разметку пешеходно...
"В ГАИ сказали: надо нарисовать переход"
Теперь нужно ждать засаду от ГАИ, чтобы штрафовать автомобилистов, которые не ездят по дороге, а ездят по накатанной обочине и штрафовать пешеходов, которые переходят дорогу не по ПП.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:11 06-11-2025

Что, не поняли? Не смешно? Это Россия!
В.В.Жириновский.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:59:10 06-11-2025

Гость (07:42:11 06-11-2025) Что, не поняли? Не смешно? Это Россия! В.В.Жириновский.... Давно уже не до смеха, глядя на всë это😎

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:57:51 06-11-2025

вот такие лимиты.... Зато в райцентре Михайловском плитку тротуарную который раз перекладывают, да на восстановление озера миллионы вбухивают, а оно все тиной зарастает. Почему все средства остаются в райцентре? Страшные дороги внутри поселка, не ремонтировались десятилетиями. Переход сделали там, где дети в школу не ходят.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:30:32 06-11-2025

гость (07:57:51 06-11-2025) вот такие лимиты.... Зато в райцентре Михайловском плитку тр... В каждом селе такая история, дороги не ремонтируются со времëн СССР, кроме райцентров конечно, всё деньги там. 😎

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:00:46 06-11-2025

давным-давно нужно пересмотреть финансирование муниципалитетов. Малиновое Озеро - поселение муниципальное, почему же средства не доходят до поселений, а остаются в райцентре?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:23 06-11-2025

Вопрос губернатору - Таким образом можно делать фокусы в Алтайском крае?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

09:02:51 06-11-2025

Почему статья не называется "Торжественно открыт новый пешеходный кластер?"

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:39 06-11-2025

Обычное освоение бюджета к концу года.
Этот мелкий участок обошелся дорого

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:48 06-11-2025

Чтобы пополнить дорожный фонд - теперь просто штрафуйте два раза в день всю школоту, кто не по этому пешеходнику пойдёт, а мимо него. Удобно.

  1 Нравится
Ответить
