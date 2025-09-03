Ради того, чтобы выходные по случаю праздника были комфортными, производственный календарь заметно переделали

03 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2025 году остался еще один большой государственный праздник, по случаю которого в России объявляют дополнительный выходной. Речь идет о Дне народного единства, который отмечают 4 ноября.

О том, как мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году и когда нужно будет выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году? В 2025 году в связи с праздником у россиян будет три выходных.

2 В какие дни мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году? Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).

3 Правда ли, что перед короткой неделей придется отработать шестидневку? Да. Чтобы не "разрывать" выходные, в производственный календарь внесли изменения: выходной, который ждет нас 3 ноября, перенесли с субботы, 1 ноября. Так что рабочая неделя, которая начнется в понедельник, 27 октября, будет шестидневной.