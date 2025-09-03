Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?
Ради того, чтобы выходные по случаю праздника были комфортными, производственный календарь заметно переделали
03 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В 2025 году остался еще один большой государственный праздник, по случаю которого в России объявляют дополнительный выходной. Речь идет о Дне народного единства, который отмечают 4 ноября.
О том, как мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году и когда нужно будет выходить на работу, – в материале amic.ru.
1
Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?
В 2025 году в связи с праздником у россиян будет три выходных.
2
В какие дни мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году?
Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).
3
Правда ли, что перед короткой неделей придется отработать шестидневку?
Да. Чтобы не "разрывать" выходные, в производственный календарь внесли изменения: выходной, который ждет нас 3 ноября, перенесли с субботы, 1 ноября. Так что рабочая неделя, которая начнется в понедельник, 27 октября, будет шестидневной.
4
Когда нужно будет возвращаться к работе?
В среду, 5 ноября. Соответственно, рабочая неделя после праздников продлится всего три дня.
08:47:41 03-09-2025
Какой отдыхать? Работайте негры, солнце еще высоко!
09:33:35 03-09-2025
Как же нескоро это будет))
10:01:58 03-09-2025
А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской Социалистической Революции?
13:46:48 03-09-2025
Гость (10:01:58 03-09-2025) А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской ... остался в ссср е.
18:59:08 03-09-2025
Гость (10:01:58 03-09-2025) А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской ... остался только в дуШе народа
12:21:07 03-09-2025
Терпеть не могу так сказать этот " праздник "