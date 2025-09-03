НОВОСТИОбщество

Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?

Ради того, чтобы выходные по случаю праздника были комфортными, производственный календарь заметно переделали

03 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2025 году остался еще один большой государственный праздник, по случаю которого в России объявляют дополнительный выходной. Речь идет о Дне народного единства, который отмечают 4 ноября.

О том, как мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году и когда нужно будет выходить на работу, – в материале amic.ru.

1

Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?

В 2025 году в связи с праздником у россиян будет три выходных.
2

В какие дни мы будем отдыхать на 4 ноября в 2025 году?

Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).
3

Правда ли, что перед короткой неделей придется отработать шестидневку?

Да. Чтобы не "разрывать" выходные, в производственный календарь внесли изменения: выходной, который ждет нас 3 ноября, перенесли с субботы, 1 ноября. Так что рабочая неделя, которая начнется в понедельник, 27 октября, будет шестидневной.
4

Когда нужно будет возвращаться к работе?

В среду, 5 ноября. Соответственно, рабочая неделя после праздников продлится всего три дня.
Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Когда будет трехдневная рабочая неделя осенью 2025 года?

Впрочем, перед этим россиянам придется отработать шестидневку
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:47:41 03-09-2025

Какой отдыхать? Работайте негры, солнце еще высоко!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:35 03-09-2025

Как же нескоро это будет))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:58 03-09-2025

А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской Социалистической Революции?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:48 03-09-2025

Гость (10:01:58 03-09-2025) А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской ... остался в ссср е.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:08 03-09-2025

Гость (10:01:58 03-09-2025) А куда дели праздник 7 ноября? Где День Великой Октябрьской ... остался только в дуШе народа

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:07 03-09-2025

Терпеть не могу так сказать этот " праздник "

  -2 Нравится
Ответить
