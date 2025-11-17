Сколько дворов благоустроили в Барнауле в 2025 году?

Депутаты Барнаульской городской Думы подключались уже на этапе подготовки жителями заявок, где было важно определиться с перечнем работ, а также контролировали ход работ и участвовали в приемке.

Во фракции "Единая Россия" организована система кураторства: депутаты, закрепленные за районами, контролировали благоустройство на всех этапах. Кураторы программы от ЕР в БГД:

Центральный район – Виталий Казаков;

Октябрьский – Дмитрий Ильиных;

Железнодорожный – Николай Ушаков, Михаил Разливинский;

Ленинский – Иван Огнев;

Индустриальный – Сергей Струченко.

Куратором программы по всему городу является Вячеслав Перерядов.

По словам Галины Буевич, депутаты участвуют в программе уже много лет, и за это время качество работ заметно улучшилось.

Благоустройство дворов в Барнауле / Иллюстрация: Григорий Белозеров / amic.ru