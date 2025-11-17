Сколько дворов благоустроили в Барнауле в 2025 году?
В Барнаульской городской Думе рассказали, как в краевой столице уже несколько лет обновляют дворы
17 ноября 2025, 16:45, ИА Амител
С 2017 года в столице Алтайского края по программе формирования комфортной городской среды благоустроили уже почти 600 дворов. Особенность программы в том, что заявки на участие подавали сами жители. Как построена работа, что именно обновили и как людям в этом вопросе помогали депутаты – смотрите в нашем материале.
Что это за программа?
Программа, по которой в городе "оживили" сотни дворов, называется "Формирование современной городской среды города Барнаула". Это муниципальная программа, реализуемая в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Она направлена на создание безопасных и удобных дворов, улучшение городской среды и вовлечение жителей в принятие решений.
Источник ее финансирования – бюджеты разных уровней. Часть работ были выполнены при финансовом соучастии местных жителей.
Как происходил отбор заявок для участия в программе?
Отбор претендентов происходил на основе заявок от жителей многоквартирных домов.
Для формирования заявки на участие жителям домов нужно было:
- провести общее собрание собственников и обсудить, какие работы нужны – минимальные и дополнительные;
- подготовить протокол (в нем указывают выбранные виды работ, долю софинансирования (если есть), определить уполномоченного представлять интересы собственников;
- собрать подписи (должны проголосовать не менее 2/3 собственников помещений в доме);
- передать документы в комиссию, которая выбирала претендентов на основе балльной системы.
Как отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, важным фактором, влияющим на одобрение проекта, было единодушие жильцов при определении видов работ. Такие заявки получили преимущество (большее количество баллов).
Какова роль депутатов БГД в реализации программы?
Депутаты Барнаульской городской Думы подключались уже на этапе подготовки жителями заявок, где было важно определиться с перечнем работ, а также контролировали ход работ и участвовали в приемке.
Во фракции "Единая Россия" организована система кураторства: депутаты, закрепленные за районами, контролировали благоустройство на всех этапах. Кураторы программы от ЕР в БГД:
- Центральный район – Виталий Казаков;
- Октябрьский – Дмитрий Ильиных;
- Железнодорожный – Николай Ушаков, Михаил Разливинский;
- Ленинский – Иван Огнев;
- Индустриальный – Сергей Струченко.
Куратором программы по всему городу является Вячеслав Перерядов.
По словам Галины Буевич, депутаты участвуют в программе уже много лет, и за это время качество работ заметно улучшилось.
Как именно были организованы работы по благоустройству в 2025 году?
За счет бюджета производилось асфальтирование двора и обустройство тротуаров. При желании жители домов могли заявиться на дополнительные работы – при условии софинансирования жильцов. В числе возможных дополнительных улучшений: детские или спортивные площадки, парковки, контейнерные площадки под сбор мусора, установка ограждений и малых архитектурных форм.
Сколько дворов благоустроили в 2025 году?
В 2025 году в программу включили 27 дворовых территорий. По восемь объектов было в Октябрьском и Индустриальном районах, шесть – в Железнодорожном, четыре двора сделали в Ленинском районе и один – в Центральном.
Изначально в текущем году планировали обновить 15 дворов, но депутаты БГД предложили увеличить финансирование. Глава города Вячеслав Франк инициативу одобрил, что позволило включить в список еще 12 территорий. Все дворы готовы, жители приняли работы у подрядчиков.
15:07:51 18-11-2025
Передайте Дмитрию Ильиных, что детскую площадку по адресу Парижской Коммуны 46 детскую площадку просто уничтожили, закопали те МАФ что были, поставили как попало на заваленную буграми глину, поставили какой-то странный заборчик, как на могилках, который видимо должен отделить детскую от спортивной площадки, парковку вообще не загородили от баскетбольного кольца и сетки, хотя и парковка и площадка не самовольные, а по проекту. Жалоба в прокуратуру просто пропала.
22:40:27 27-11-2025
А как понять мне, кто не сделал работу? И двор вроде сделали и дорогу проезжую снаружи, а вот во двор заезд не сделали и там караул!