Скончался российский фотограф Дмитрий Марков

Причины смерти пока неизвестны

17 февраля 2024, 00:45, ИА Амител

Дмитрий Марков / Фото: социальные сети Маркова

Российский фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает канал "Псковская губерния".

Подробности смерти не уточняются.

Марков родился 23 апреля 1982 года в городе Пушкино. До 2007 года работал в газете "Аргументы и Факты". После переехал в Псковскую область, где занимался волонтерской деятельностью и сотрудничал с федеральными медиа.

В 2016 году стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 Apple’s Taken on the iPhone.