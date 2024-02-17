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Скончался российский фотограф Дмитрий Марков

Причины смерти пока неизвестны

17 февраля 2024, 00:45, ИА Амител

Дмитрий Марков / Фото: социальные сети Маркова
Дмитрий Марков / Фото: социальные сети Маркова

Российский фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает канал "Псковская губерния".

Подробности смерти не уточняются.

Марков родился 23 апреля 1982 года в городе Пушкино. До 2007 года работал в газете "Аргументы и Факты". После переехал в Псковскую область, где занимался волонтерской деятельностью и сотрудничал с федеральными медиа.

В 2016 году стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 Apple’s Taken on the iPhone.

Происшествия культура

Комментарии 2

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Гость

06:50:57 17-02-2024

2 февраля 2021 года Марков был задержан возле Московского городского суда, куда приехал поддержать Алексея Навального. Фотографа доставили в ОВД Косино-Ухтомский, где он сделал снимок силовика в амуниции и балаклаве, сидящего под портретом президента.

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Александр

08:37:36 19-02-2024

Соболезную близким и скорблю... Редакция а вы зачем фото обрезали? Некрасиво получается...

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