В барнаульском зоопарке рассказали, как зубр Мурашик справится с надвигающимися морозами

Шерсть зубров обладает высокими теплоизолирующими свойствами

14 января 2026, 08:45, ИА Амител

Зубр Мурашик / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке рассказали, как зубр по кличке Мурашик будет переносить надвигающиеся морозы. Специалисты уверяют, что для переживаний причин нет – животное хорошо приспособлено к суровым зимним условиям.

Как пояснили в барнаульском зоопарке, у зубров к холодному времени года формируется очень плотный и длинный зимний мех с густым подшерстком. Особенно длинная и косматая шерсть вырастает на голове, шее и плечах, образуя характерную "бороду" и гриву, которые надежно защищают животное от ветра и снега.

«Кроме того, шерсть зубров обладает высокими теплоизолирующими свойствами и покрыта жировым слоем, благодаря чему становится водоотталкивающей. Это позволяет животным сохранять тепло даже при низких температурах и повышенной влажности», – отметили в зоопарке.

К осени зубры также накапливают значительный слой подкожного жира, особенно взрослые особи. Он служит не только дополнительной теплоизоляцией, но и энергетическим запасом на период, когда корм становится менее доступным. В зоопарке подчеркнули, что благодаря этим природным механизмам зубренок Мурашик спокойно перенесет зимние холода, и природа уже позаботилась о его защите.

Ранее сообщалось, что для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы.