Словно после бомбежки. Барнаульцы жалуются на огромные ямы во дворах на Павловском тракте
Со слов очевидцев, въезд во дворы с улицы Заринской не ремонтировали уже много лет
16 августа 2025, 21:40, ИА Амител
Жители Барнаула обратились в редакцию amic.ru с жалобой на огромные ямы, которые не только мешают проезжать к домам на Павловском тракте, но и создают опасность для пешеходов.
С их слов, въезд во дворы с улицы Заринской к домам № 76а, 60в, 74 и 60б по Павловскому тракту нуждается в ремонте уже много лет.
«Там не просто ямы, там словно после целенаправленной и длительной бомбежки», – комментируют состояние дорог барнаульцы.
Предыдущие жалобы жителей привели только к тому, что прошлой осенью несколько крупных ям до середины присыпали мелкой щебенкой, которая вымылась, выбилась и исчезла за очень короткое время.
«Людям взрослым и здоровым тяжело ходить, а с коляской – практически невозможно. А у нас много пенсионеров, которые передвигаются с ходунками. На них просто больно смотреть. Машины постоянно бьются и ломаются. Вот сегодня: у авто пенсионера на колдобине отвалилось колесо. Человек расстроен до слез. И поверьте, это не от скорости такое – там вообще невозможно развить хоть какую-то скорость», – рассказывают читатели amic.ru.
Автомобилисты, чтобы сохранить подвеску во время проезда этого участка, выезжают на очень узкую, но более-менее целую тротуарную дорожку. Однако этот тротуар – еще и дорога к школе, которая в связи со сложившейся ситуацией небезопасна для детей.
Обратившиеся в редакцию барнаульцы рассчитывают на изменение ситуации после огласки в СМИ.
23:57:54 16-08-2025
злобные нытики не платят УК, но очень любят поныть. Кто виноват? Что делать?
08:54:57 17-08-2025
Если бы только там. За Норд Вестом такая же ситуация.
11:18:32 17-08-2025
Sasha (08:54:57 17-08-2025) Если бы только там. За Норд Вестом такая же ситуация.... А это везде такая ситуевина.
10:19:13 17-08-2025
Зато на Павловском ради гостей каждые 5 лет новый асфальт укладывают за бюджетные деньги. Могли бы щели заделать и все. Ям там не было.
00:08:05 18-08-2025
Гость (10:19:13 17-08-2025) Зато на Павловском ради гостей каждые 5 лет новый асфальт ук... Ну ка это на каком отрезке каждые 5 лет укладывают? Отрезок от Георгиева до Арены в 2007 клали там уже деформации полотна жуткие были о чем речь?
10:57:27 17-08-2025
Да это везде так, и в центре, кроме дворов где в последние 5-7 лет ремонт делали
00:08:51 18-08-2025
Гость (10:57:27 17-08-2025) Да это везде так, и в центре, кроме дворов где в последние 5... Нет не везде. А там где жильцам по барабану на всё,им лень провести голосование в доме и войти в программу ремонта дворов
11:44:58 17-08-2025
Павловский тракт 307к1, земля городская , УК ничего поделать с ней не может , город игнорит. А вид там как будто заброшки из-за бурьяна сломанных клёнов. Перед домом на красной линии Павловского тракта , может кого с аэропорта повезут и он обратит внимание что за заброшки в городе у нас .
00:09:23 18-08-2025
Гость (11:44:58 17-08-2025) Павловский тракт 307к1, земля городская , УК ничего поделать... Видели где хату брали