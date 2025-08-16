Словно после бомбежки. Барнаульцы жалуются на огромные ямы во дворах на Павловском тракте

Со слов очевидцев, въезд во дворы с улицы Заринской не ремонтировали уже много лет

16 августа 2025, 21:40, ИА Амител

Фото: предоставлено amic.ru

Жители Барнаула обратились в редакцию amic.ru с жалобой на огромные ямы, которые не только мешают проезжать к домам на Павловском тракте, но и создают опасность для пешеходов.

С их слов, въезд во дворы с улицы Заринской к домам № 76а, 60в, 74 и 60б по Павловскому тракту нуждается в ремонте уже много лет.

«Там не просто ямы, там словно после целенаправленной и длительной бомбежки», – комментируют состояние дорог барнаульцы.

Предыдущие жалобы жителей привели только к тому, что прошлой осенью несколько крупных ям до середины присыпали мелкой щебенкой, которая вымылась, выбилась и исчезла за очень короткое время.

«Людям взрослым и здоровым тяжело ходить, а с коляской – практически невозможно. А у нас много пенсионеров, которые передвигаются с ходунками. На них просто больно смотреть. Машины постоянно бьются и ломаются. Вот сегодня: у авто пенсионера на колдобине отвалилось колесо. Человек расстроен до слез. И поверьте, это не от скорости такое – там вообще невозможно развить хоть какую-то скорость», – рассказывают читатели amic.ru.

Автомобилисты, чтобы сохранить подвеску во время проезда этого участка, выезжают на очень узкую, но более-менее целую тротуарную дорожку. Однако этот тротуар – еще и дорога к школе, которая в связи со сложившейся ситуацией небезопасна для детей.

Обратившиеся в редакцию барнаульцы рассчитывают на изменение ситуации после огласки в СМИ.