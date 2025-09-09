Смартфоны Pova 7 работают до трех дней без подзарядки и находят связь даже там, где ее нет

Купить их в Барнауле можно в фирменном магазине Tecno

В фирменном магазине бренда Tecno* в ТРЦ "Европа" (вход со стороны аквапарка) пополнение – в продаже появилась обновленная серия смартфонов Pova 7*. Линейка включает четыре модели: Pova 7 Ultra 5G*, Pova 7 Pro 5G*, Pova 7 5G и Pova 7 Neo*. Смартфоны отличают сверхъемкие аккумуляторы до 7000 мАч, поддержка беспроводной зарядки, стабильный сигнал связи в любых условиях и умная навигация, оптимизированная с помощью искусственного интеллекта.

Производительность и автономность серии

Старшую модель, Tecno Pova 7 Ultra 5G, оснастили самым мощным процессором в серии – MediaTek Dimensity 8350 Ultimate*. Производительности флагмана достаточно для требовательных сценариев и активного мобильного гейминга. Ультразарядка 70 Вт у Tecno Pova 7 Ultra 5G, и быстрая зарядка 45 Вт у остальных моделей помогут пополнить энергию. Также три старшие модели поддерживают беспроводную зарядку 30 Вт с функцией обратной зарядки.

Дизайн с особой философией

В сравнении с предыдущим поколением, внешний вид смартфонов тоже изменился. Четкие линии корпуса сочетаются с узнаваемым треугольным блоком камер, который обрамлен светодиодным сигнальным глифом. Необычное решение подсвечивает важные игровые моменты, мерцает во время входящего вызова и других уведомлений. Сигнальный глиф отсутствует в модели Tecno Pova 7 Neo. Узнаваемый дизайн снаружи, а внутри кастомизированная HiOS 15* – новый шрифт и более 300 стилизованных значков приложений.

Искусственный интеллект и умная навигация

Впервые серия Pova получила функции на базе искусственного интеллекта Tecno AI*. Пользователи могут генерировать тексты и картинки, быстро находить информацию, решать математические задачи, переводить разговоры в реальном времени. Умный ассистент Ella* с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы – от редактирования фото до заказа такси.

Приложение FreeLink* обеспечивает возможность звонить и вести переписку по Bluetooth* на расстоянии до одного километра при отсутствии мобильной сети. А специальный алгоритм PinPoint Nav* 2.0 обеспечивает точное определение координат даже в условиях помех мобильной сети в мегаполисах.

Подробнее о серии Tecno Pova 7 читайте на сайте бренда.

