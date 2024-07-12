Снова в СССР. На "Бирюзовой Катуни" 13 июля пройдет музыкальный фестиваль
Проект с ностальгическим названием состоится в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles
12 июля 2024, 10:00, ИА Амител
13 июля 2024 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет музыкальный проект "Снова в СССР". Его проведут в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles. Уже десятый раз любители музыки легендарной ливерпульской четверки соберутся в алтайских горах, чтобы послушать советские хиты вместе с легендарными песнями группы The Beatles, которая без преувеличения повлияла на всю музыку второй половины XX века.
Когда состоится фестиваль?
В субботу, 13 июля, на "Бирюзовой Катуни". Проект "Снова в СССР" реализуется при финансовой поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.
Кто выступит на фестивале?
Гости смогут послушать не только каверы на хиты The Beatles, но и русскоязычную музыку. Тут будет и русский рок, и репертуар советских ВИА, ведь не секрет, что многие советские и российские группы вдохновлялись зарубежными композициями.
С 15 часов на сцене фестиваля выступят группы "Туева Хуча" и Александр Волокитин (Барнаул), Redrollers и Андрей Ашкинадзе (Барнаул),"Джаз Комфорт Бэнд" и М. Банушкин, А. Земсков, И. Наумов, С. Калужских (Барнаул), "Ракеты" и Женя Collini (Новосибирск), группа Владимира Кислова (Барнаул), трибьют-шоу The BeatLove (Москва).
Удивят в этом году гостей фестиваля артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А.Ф. Березикова, которые исполнят песни советских ВИА, и актеры Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина – они на фестиваль привезут постановку "Бременские музыканты".
Сколько стоит вход?
На фестиваль вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Гости Because of The Beatles смогут не только послушать девятичасовой марафон любимой музыки, но и насладиться алтайской природой и попробовать вкусные блюда на свежем воздухе.
10:21:39 12-07-2024
битлы - советская группа? вы в чьем уме?
11:20:07 12-07-2024
Мусик (10:21:39 12-07-2024) битлы - советская группа? вы в чьем уме?... любители совка мыслят иррационально
11:35:19 12-07-2024
Мусик (10:21:39 12-07-2024) битлы - советская группа? вы в чьем уме?... Нет, это просто аллюзия на песню 'Back in the USSR', вы всегда все воспринимаете исключительно "в лоб"?
13:04:29 12-07-2024
Гость (11:35:19 12-07-2024) Нет, это просто аллюзия на песню 'Back in the USSR', вы всег... как написано, так и воспринимаю.
а написано англицкой мове о битлах, которые в СССР небыли.
какое ёптыть отношение битлы имеют к СССР? никакого. кроме того что на них торчали любители потырить песенки.
так что битлы отдельно, а СССР - отдельно.
так что манипуляция со смыслами налицо. всё пытаетесь на СССР хайпануть.
11:35:47 12-07-2024
Умники где здесь речь про советскую группу Битлз?
12:13:44 12-07-2024
выступят группы "Туева Хуча" - наверняка у них на гербе единорог радужный, каким дебилом надо быть чтоб так группу назвать, или думают никто не поймет что это за фраза. Плетойух надо было назватью.
21:39:41 13-07-2024
Господи, как народ возбудился на ровном месте. Прикольное мероприятие. Попоют песни со смыслом и на русском и на английском. Битлз-это наше детство, это мама и папа молодые, это воспоминания о том, чего увы не вернуть. Уверена, группа Кислова отлично выступит))) хотелось бы там быть, но увы... Благодаря губернатору края работы в Барнауле нет.. жители утекают, а притекают жители, которых отправили из центральных регионов.. грустненько.. край чернеет...