Снова в СССР. На "Бирюзовой Катуни" 13 июля пройдет музыкальный фестиваль

Проект с ностальгическим названием состоится в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles

12 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Музыкальный проект "Назад в СССР" / Фото: Ирина Секачева

13 июля 2024 года на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет музыкальный проект "Снова в СССР". Его проведут в рамках ежегодного фестиваля Because of The Beatles. Уже десятый раз любители музыки легендарной ливерпульской четверки соберутся в алтайских горах, чтобы послушать советские хиты вместе с легендарными песнями группы The Beatles, которая без преувеличения повлияла на всю музыку второй половины XX века.

Когда состоится фестиваль?

В субботу, 13 июля, на "Бирюзовой Катуни". Проект "Снова в СССР" реализуется при финансовой поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Кто выступит на фестивале?

Гости смогут послушать не только каверы на хиты The Beatles, но и русскоязычную музыку. Тут будет и русский рок, и репертуар советских ВИА, ведь не секрет, что многие советские и российские группы вдохновлялись зарубежными композициями.

С 15 часов на сцене фестиваля выступят группы "Туева Хуча" и Александр Волокитин (Барнаул), Redrollers и Андрей Ашкинадзе (Барнаул),"Джаз Комфорт Бэнд" и М. Банушкин, А. Земсков, И. Наумов, С. Калужских (Барнаул), "Ракеты" и Женя Collini (Новосибирск), группа Владимира Кислова (Барнаул), трибьют-шоу The BeatLove (Москва).

Удивят в этом году гостей фестиваля артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А.Ф. Березикова, которые исполнят песни советских ВИА, и актеры Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина – они на фестиваль привезут постановку "Бременские музыканты".

Сколько стоит вход?

На фестиваль вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Гости Because of The Beatles смогут не только послушать девятичасовой марафон любимой музыки, но и насладиться алтайской природой и попробовать вкусные блюда на свежем воздухе.