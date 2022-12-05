Футболист барнаульского «Темпа» оформил дубль в игре звёзд Кубка России
Матч прошёл в формате «пять на пять»
Футболист барнаульского «Темпа» Никита Бабич оформил дубль в игре звёзд Кубка России. Как сообщает «Алтайский спорт», шоу-матч с участием лучших футболистов турнира состоялся 3 декабря в Москве.
Сборные Пути регионов и Пути РПЛ провели матч в формате «пять на пять».
Защитник «Темпа» Никита Бабич забил в ворота сборной Премьер-лиги два мяча, но команда Пути регионов всё-таки проиграла со счётом 4:5.
По словам барнаульца, после матча нидерландский легионер московского «Спартака» Квинси Промес, игравший за сборную РПЛ, пожал ему руку, и на русском языке поблагодарил за хорошую игру.
Изначально за команду Пути регионов должен был сыграть другой футболист «Темпа» Роман Сычёв, однако из-за травмы его заменил Бабич.