Футболист барнаульского «Темпа» оформил дубль в игре звёзд Кубка России

Футболист барнаульского «Темпа» Никита Бабич оформил дубль в игре звёзд Кубка России. Как сообщает «Алтайский спорт», шоу-матч с участием лучших футболистов турнира состоялся 3 декабря в Москве.

Сборные Пути регионов и Пути РПЛ провели матч в формате «пять на пять».

Защитник «Темпа» Никита Бабич забил в ворота сборной Премьер-лиги два мяча, но команда Пути регионов всё-таки проиграла со счётом 4:5.

По словам барнаульца, после матча нидерландский легионер московского «Спартака» Квинси Промес, игравший за сборную РПЛ, пожал ему руку, и на русском языке поблагодарил за хорошую игру.

Изначально за команду Пути регионов должен был сыграть другой футболист «Темпа» Роман Сычёв, однако из-за травмы его заменил Бабич.