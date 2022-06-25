Футболисты «Динамо-Барнаул» начали подготовку к предстоящему сезону под руководством нового тренера

Футболисты барнаульского «Динамо» начали подготовку к сезону 2022/23 года под руководством нового главного тренера. Об этом информирует пресс-служба алтайского клуба.

На прошлой неделе команду возглавил 51-летний иркутский специалист Олег Яковлев, который уже работал в «Динамо» в сезоне 2015/16. Тогда барнаульцы заняли четвёртое место во втором дивизионе первенства России.

Прежний наставник «Динамо» Александр Суровцев покинул команду после окончания сезона 2021/22. У него завершился контракт с клубом.

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Из изменений в составе можно отметить возвращение в Барнаул Артёма Яркина, приехавшего домой из новотроицкой «Носты», и Даниила Винтера, который провёл весеннюю часть первенства страны в составе «Торпедо-Миасс».

Защитник Антон Петухов уехал в махачкалинское «Динамо», по итогам минувшего сезона поднявшееся в Первую лигу (так теперь называется подэлитный дивизион российского футбола).

Полузащитник Иван Житников поехал на просмотр в «Новосибирск», а игрок обороны Виктор Хугаев находится на сборах вместе с подмосковным «Чертаново».

Ещё два футболиста «Динамо», Евгений Щербаков и Виктор Липин, решили завершить профессиональную карьеру.

Напомним, «Динамо» под руководством Александра Суровцева завершило сезон 2021/22 на 12-м месте турнирной таблицы первенства ФНЛ-2.