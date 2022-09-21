Гроссмейстерская скорость. Как развивается федерация шахмат Алтайского края

Алтайский краевой шахматный клуб до конца 2022 года переедет в новый дом: в самом центре Барнаула по адресу Советская, 4. Его площадь в полтора раза больше, чем прошлое помещение, которое занимали шахматисты на улице Гоголя, находящееся в аварийном состоянии. При этом руководство федерации с трудом выбило новое помещение для шахматистов. После публикаций в СМИ и обращения ведущих гроссмейстеров страны к решению проблемы подключились на уровне правительства региона. В итоге шахматистам нашли удобное и современное помещение в центре города. Специалисты и любители интеллектуальной игры утверждают: это долгожданное событие позволит федерации шахмат воспитать ещё больше ярких и талантливых игроков. Впрочем, учитывая успехи алтайских игроков за последние годы, федерация шахмат края останавливаться на достигнутом не планирует. И вот почему.

Первый в истории края гроссмейстер

Именно нынешнее руководство федерации — во главе структуры с 2011 года стоит Артём Поломошнов — сумело добиться грандиозного результата. Летом 2021 года Совет ФИДЕ присвоил звание международный гроссмейстер барнаульскому шахматисту Алексею Сорокину. Таким образом, в Алтайском крае появился первый официальный обладатель высшего шахматного звания. Ровно 10 лет потребовалось нашей федерации, чтобы достичь этого успеха. Но главный вклад в это достижение, безусловно, принадлежит самому Алексею, его родителям и тренерам. В интервью amic.ru руководитель федерации Артём Поломошнов рассказал о том, сколько усилий потребовалось, чтобы воспитать своего гроссмейстера. Ежегодно федерация находила из внебюджетных источников средства на участие в соревнованиях и для привлечения именитых тренеров. Впрочем, добиться высокого статуса Алексею помог, прежде всего, первый его тренер — известный в Барнауле шахматный педагог Татьяна Цепенникова.

Сейчас Алексей Сорокин учится и живёт в США. Летом этого года уроженец Барнаула стал победителем открытого чемпионата США по классическим шахматам. Сорокин получил в качестве первого приза заветный кубок и чек на 5 тысяч долларов.

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Новые имена

Не только Алексей Сорокин показывает хорошие результаты (а именно это один из основных критериев оценки эффективности работы спортивной федерации, — прим. ред.). Сейчас в Алтайском крае подрастают сразу несколько перспективных игроков, которые в будущем могут вырасти до уровня гроссмейстера. Среди них — Виктория Лоскутова. Виктория — первая шахматистка Алтайского края, ставшая чемпионкой Европы среди девушек до 18 лет (2021 год) и в свои 18 лет она является уже трёхкратной чемпионкой Сибирского Федерального округа среди женщин.

Также радуют успехи Евгения Кардашевского, Даши Хегай, Полины Борисовой, Артёма Наземцева, Артёма Мещерякова, Михаила Петрова и Владимира Юсупходжаева.

Так, например, в прошлом году на спартакиаде учащихся сборная края впервые заняла первое место по округу, обойдя Кемерово и Новосибирск. Это беспрецедентное событие. И говорит оно о том, что у нас выросла действительно очень перспективная молодёжь. Однако такого колоссального и быстрого роста могло не случиться без участия федерации шахмат.

Кроме того, в 2022 году команда барнаульской школы-гимназии № 42 вошла в квартет сильнейших в финале всероссийского турнира по классическим шахматам «Белая ладья». Артём Мещеряков, Артём Наземцев, Роман Ворошилов и Дарья Хегай обыграли в заключительном туре соперников из Саратовской области со счётом 4:0. Но дотянуться до бронзовой награды воспитанники тренера Татьяны Цепенниковой не смогли.

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«Шахматы в школах»

В Алтайском крае уже несколько лет реализуют федеральный проект «Шахматы в школах». В учебных заведениях по всему региону открылись свои шахматные клубы с современными досками, шахматами, часами и методическим оборудованием. Сегодня количество играющих в шахматы школьников в Алтайском крае может составить конкуренцию более разрекламированным видам спорта: баскетболу, волейболу или лёгкой атлетике.

«Проект „Шахматы в школах“ — история о массовом спорте. Я против того, чтобы в школах преподавали шахматные тренеры, которые заточены на то, чтобы добиваться с детьми высоких результатов. На уроках ИЗО детей учат рисовать, никто не требует от них становиться художниками. Мне кажется, через шахматы необходимо раскрывать нейронные связи у детей. А дальше самые способные, самые талантливые школьники сами решат: хотят ли они идти в шахматные клубы или спортивные секции. Там уже с профессиональными тренерами они могут работать на спортивный результат, чтобы попасть в сборную края. Но во главе угла я вижу массовость. Именно поэтому каждый год мы проводим день шахмат в Алтайском крае, чтобы привлечь интерес к этому виду спорта», — говорил о проекте в интервью amic.ru руководитель федерации Артём Поломошнов.

В прошлом году федерация выиграла грант на 2,5 миллиона рублей, который позволил открыть шахматные центры в семи муниципалитетах края. В рамках проекта «Сельский шахматный клуб» на средства президентского гранта «Детский сельский шахматный клуб». Он предполагает создание таких клубов в семи муниципалитетах — Быстроистокском, Баевском, Благовещенском, Волчихинском, Романовском, Советском и Чарышском районах.

Также следует отметить, что 11-12 октября 2022 года в Барнауле впервые пройдёт научно-практическая конференция «Шахматы в школах», которую организовывают совместно Министерство образования Алтайского края и Федерация шахмат Алтайского края. В ней примут участие педагоги со всего региона, почетным гостями конференции станут Фонд Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.

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Престижные турниры и новый шахматный дом

В Алтайском крае регулярно проходят интересные турниры, в которых участвуют тысячи детей из разных районов и городов. Прежде всего, Кубок Алтая и первенство региона. Например, в октябре в Барнауле пройдёт командный турнир национальных диаспор Алтая «Дружба народов». Сейчас в шахматы играют везде: во дворцах, школах, университетах и парках. Сегодня ни одни городской праздник в Барнауле нельзя представить без турнира по шахматам среди любителей.

По словам Артёма Поломошнова, Алтайский край уже давно на хорошем счету у руководства федерации шахмат России. В том числе у президента организации Андрея Филатова и легендарного чемпиона мира Анатолия Карпова. Руководство федерации не исключает, что в ближайшие годы в Алтайском крае могут провести престижные турниры, в том числе суперфинал чемпионата страны, в котором играют лучшие отечественные игроки. Также рассматривается возможность проводить мастер-классы с именитыми гроссмейстерами.

Сейчас в Барнауле завершается ремонт нового шахматного центра на улице Советской, 4, в Барнауле. Игровой зал рассчитан на 250 человек. Кроме того, в центре откроют современный компьютерный зал со специальными прозрачными столами, удобными стульями и скоростным интернетом. Такие залы есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Впрочем, шахматисты уверены: они смогут проводить крупные турниры с участием игроков самого высокого статуса, но останавливаться на достигнутом не планируют.

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Президентский грант

В 2023 году федерация Алтайского края подаст заявку ещё на один президентский грант. Цель — развитие массовых шахмат в сельской местности и малых городах Алтая. Возможно, специальные шахматные беседки появятся в парках городов и районов края. Один из таких «шахматных парков», возможно, разместят в самом центре города. Создание бесплатной оборудованной площадки позволило бы проводить турниры, мастер-классы, сеансы одновременной игры, встречи юных шахматистов с более именитыми игроками. Одним из тех, кто поддержал реализацию проекта в Алтайском крае, стал легендарный чемпион мира Анатолий Карпов.