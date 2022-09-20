Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» проиграли в Саратове. Третья встреча с местным «Кристаллом» в рамках стартового тура первенства ВХЛ состоялась 19 сентября и завершилась поражением барнаульцев со счётом 2:6.

Причём дебют игры остался за динамовцами. Уже к четвёртой минуте матча подопечные Евгения Бакланова повели 2:0 после точных бросков Валентина Тарасенко и Дениса Лудцева. Однако затем барнаульцы пропустили шесть шайб подряд, и в итоге потерпели чувствительное поражение — 2:6.

Напомним, до этого соперники обменялись победами. Сначала 16 сентября «Кристалл» взял верх — 3:2, а на следующий день барнаульцам удался реванш со счётом 3:1.

20 сентября соперники проведут заключительный, четвёртый матч в Саратове.