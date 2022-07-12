Почему в Алтайском крае уже три месяца нет министра спорта и кто им может стать

В Алтайском крае уже три месяца нет министра спорта. Алексей Перфильев покинул этот пост по собственному желанию еще в середине апреля. С тех пор руководство региона пока не нашло замену Перфильеву. При этом поиски руководителя осложнили многие организационные вопросы: алтайские профессиональные клубы не могут согласовать бюджеты на следующие сезоны чемпионатов, которые стартует в ближайшее время.

Почему важно, чтобы в Алтайском крае появился новый министр спорта?

Формально эту должность последние три месяца занимает Максим Рябцев. Сам Алексей Перфильев в интервью amic.ru говорил, что после своего ухода видит в кресле министра именно его и якобы рекомендовал Виктору Томенко кандидатуру своего заместителя. Однако, по сведениям amic.ru, в правительстве региона не рассматривают Рябцева в качестве кандидата. При этом чиновник посещает все заседания правительства региона и присутствовал на летней олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, которая прошла на днях в Мамонтово.

Как утверждают источники, Максим Рябцев лишь формально руководит министерством спорта и не имеет серьезных полномочий. Отсутствие министра тормозит развитие всей отрасли. Уже в конце лета-начале осени начинается сезон у многих профессиональных команд региона, руководство которых не знает с кем согласовывать многомиллионные бюджеты.

Такая ситуация, например, возникла в хоккейному клубе «Динамо-Алтай». Клуб всеми силами стремится в ВХЛ-А, но для этого необходим бюджет около 120 миллионов рублей. Динамовцы уже переросли уровень ВХЛ-Б и готовы участвовать в престижном чемпионате. Проблема в том, что «выбивать» деньги для хоккейной команды у руководства края сейчас просто некому. Фактически клуб уже несколько месяцев ждет нового министра, который бы ходил по кабинетам правительства и просил необходимую сумму для участия в ВХЛ-А.

Аналогичная ситуация возникла в баскетбольном клубе «Барнаул» и волейбольном клубе «Университет», где до конца не знают, с каким бюджетом войдут в предстоящий сезон. Кроме того, в ближайшее время необходимо сформировать бюджет отрасли и решить, сколько денег получат федерации в 2023 году. От этого зависит подготовка спортсменов к различным турнирам.

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Спорт Министр спорта Алтая Алексей Перфильев уходит в отставку

О проблеме отсутствия министра спорта в крае на одной из последних сессий АКЗС жаловался, например, депутат Антон Арцибашев, представляющий фракцию КПРФ. По словам политика, к нему регулярно обращаются люди, небезразличные к спорту и его развитию.

«Сложившаяся неопределенность сказывается на всей отрасли. Хотелось, чтобы она быстрее разрешилась и министр спорта нашелся», — сказал во время сессия Антон Арцибашев.

Кто может стать новым министром спорта?

Изначально было несколько основных кандидатов. Помимо Максима Рябцева источники amic.ru называли бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко. На престижную должность претендовали депутат АКЗС, призер олимпийских игр Иван Нифонтов и глава фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов. Однако никого из этих кандидатов в итоге не назначили.

Основным претендентом на должность министра спорта был некий известный в прошлом спортсмен из Красноярского края, который хорошо знаком с Виктором Томенко. Однако претендент, как утверждают источники, в последний момент якобы отказался от предложения алтайского губернатора. Кто в итоге станет министром спорта Алтайского края — пока так и неизвестно.

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Почему ушел Алексей Перфильев?

Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Перфильев отметил, что не планирует переезжать в Москву. Хотя экс-чиновник неоднократно повторял, что не держится за свою должность.

В большом интервью amic.ru летом 2021 года министр говорил, что в любом случае в будущем намерен переехать на другую работу в столицу. По сведениям amic.ru, Алексей Перфильев будет работать в крупной фармацевтической компании. Впрочем, эти планы могут измениться.