Шахматный турнир «Мемориал Рувима Кура» впервые пройдет на площадке АлтГТУ

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Мемориал Рувима Менделевича Кура» пройдут в Барнауле с 25 по 27 февраля 2022 года в главном корпусе АлтГТУ на Ленина, 46. Торжественное открытие мероприятия состоится в актовом зале в субботу, 26 февраля, в 11:00.

Этот турнир, названный в честь первого мастера спорта СССР по шахматам, уже стал традиционным для сообщества спортсменов. На участие в нём подали заявку более 160 человек из 20 регионов России и Казахстана, и регистрация всё ещё продолжается.

В этом году Мемориал Рувима Кура обещает быть не только самым массовым в своей истории, но и самым представительным — ожидается участие около 20 международных гроссмейстеров. Впервые турнир пройдёт в стенах вуза, притом в корпусе, который был построен под руководством самого Кура.

Помимо турнира, в рамках популяризации шахмат 25 февраля пройдут спортивно-массовые мероприятия. Так, в 15:00 на территории АлтГТУ известные шахматисты дадут сеансы одновременной игры. А в 17:00 в этот же день Дмитрий Кряквин — международный гроссмейстер, один из тренеров перспективного российского гроссмейстера Андрея Есипенко, — в актовом зале для всех любителей шахмат прочитает лекцию “Как победить Магнуса Карлсена? (в стиле Андрея Есипенко)”. Участие в лекции — бесплатное.