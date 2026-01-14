НОВОСТИОбщество

США приостанавливают выдачу виз для россиян

Решение связано с ужесточением процедур проверки заявителей

14 января 2026, 22:04, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Соединенные Штаты с 21 января вводят временный запрет на оформление виз для граждан 75 стран, в числе которых Россия, Бразилия, Таиланд, Египет, Иран и Ирак. Как сообщает Fox News, решение принято в связи с ужесточением контроля за заявителями и пересмотром процедур отбора.

Согласно внутреннему документу Госдепартамента США, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на неопределенный срок, пока ведомство проводит ревизию процессов проверки. Это может создать сложности для тысяч граждан, планировавших поездки в США, включая туристов и участников международных мероприятий.

Особое внимание привлекает тот факт, что приостановка действия вступает в силу за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в США с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что решение вызовет вопросы у международных спортивных организаций и болельщиков из затронутых стран.

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных виз россиянам.

Туризм США

Комментарии 11

Гость
Гость

22:15:37 14-01-2026

Неспроста это... Ох неспроста...

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:31:39 14-01-2026

Гость (22:15:37 14-01-2026) Неспроста это... Ох неспроста... ... Ну их в баню! Там сейчас неспокойно.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:27:16 14-01-2026

Это конец. Как без сша?



  -7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:29:07 14-01-2026

Как без свободы? Как без демократии?

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:49:29 14-01-2026

Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ... Как все, так и американцы)))

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

23:24:02 14-01-2026

Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ... Живём же... ждём ответных мер...

  -2 Нравится
Ответить
Sic semper tyrannis
Sic semper tyrannis

00:49:33 15-01-2026

Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ...
Ну вот так как последние 10 лет. А что?

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:56:10 14-01-2026

Это ударит по самым незащищённым слоям. Депутатам теперь сложнее будет встретиться с детьми.

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

23:48:36 14-01-2026

Да и вообще не хотелось...

  -3 Нравится
Ответить
алена
алена

00:03:20 15-01-2026

речь идет только об иммиграционных визах. к туристам это отношения не имеет

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:14:55 15-01-2026

алена (00:03:20 15-01-2026) речь идет только об иммиграционных визах. к туристам это отн...
Нечего туристам в стране "врага" делать. В Крым ехайте

  -2 Нравится
Ответить
