США приостанавливают выдачу виз для россиян
Решение связано с ужесточением процедур проверки заявителей
14 января 2026, 22:04, ИА Амител
Соединенные Штаты с 21 января вводят временный запрет на оформление виз для граждан 75 стран, в числе которых Россия, Бразилия, Таиланд, Египет, Иран и Ирак. Как сообщает Fox News, решение принято в связи с ужесточением контроля за заявителями и пересмотром процедур отбора.
Согласно внутреннему документу Госдепартамента США, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на неопределенный срок, пока ведомство проводит ревизию процессов проверки. Это может создать сложности для тысяч граждан, планировавших поездки в США, включая туристов и участников международных мероприятий.
Особое внимание привлекает тот факт, что приостановка действия вступает в силу за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в США с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что решение вызовет вопросы у международных спортивных организаций и болельщиков из затронутых стран.
Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных виз россиянам.
Неспроста это... Ох неспроста...
22:31:39 14-01-2026
Гость (22:15:37 14-01-2026) Неспроста это... Ох неспроста... ... Ну их в баню! Там сейчас неспокойно.
22:27:16 14-01-2026
Это конец. Как без сша?
22:29:07 14-01-2026
Как без свободы? Как без демократии?
22:49:29 14-01-2026
Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ... Как все, так и американцы)))
23:24:02 14-01-2026
Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ... Живём же... ждём ответных мер...
00:49:33 15-01-2026
Гость (22:29:07 14-01-2026) Как без свободы? Как без демократии? ...
Ну вот так как последние 10 лет. А что?
22:56:10 14-01-2026
Это ударит по самым незащищённым слоям. Депутатам теперь сложнее будет встретиться с детьми.
23:48:36 14-01-2026
Да и вообще не хотелось...
00:03:20 15-01-2026
речь идет только об иммиграционных визах. к туристам это отношения не имеет
14:14:55 15-01-2026
алена (00:03:20 15-01-2026) речь идет только об иммиграционных визах. к туристам это отн...
Нечего туристам в стране "врага" делать. В Крым ехайте