США приостанавливают выдачу виз для россиян

14 января 2026, 22:04, ИА Амител

Соединенные Штаты с 21 января вводят временный запрет на оформление виз для граждан 75 стран, в числе которых Россия, Бразилия, Таиланд, Египет, Иран и Ирак. Как сообщает Fox News, решение принято в связи с ужесточением контроля за заявителями и пересмотром процедур отбора.

Согласно внутреннему документу Госдепартамента США, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на неопределенный срок, пока ведомство проводит ревизию процессов проверки. Это может создать сложности для тысяч граждан, планировавших поездки в США, включая туристов и участников международных мероприятий.

Особое внимание привлекает тот факт, что приостановка действия вступает в силу за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в США с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что решение вызовет вопросы у международных спортивных организаций и болельщиков из затронутых стран.

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных виз россиянам.