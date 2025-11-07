Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных виз россиянам

Теперь граждане России будут вынуждены каждый раз обращаться за новой визой при планировании поездок в Европу

07 ноября 2025, 18:40, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еврокомиссия официально объявила о введении полного запрета на выдачу многократных виз гражданам России. Согласно новым правилам, россияне будут вынуждены каждый раз обращаться за новой визой при планировании поездки в страны Евросоюза, пишет ТАСС.

В официальном заявлении ЕК подчеркивается:

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз».

Эксперты отмечают, что это решение может значительно сократить число поездок россиян в страны ЕС, поскольку процесс получения однократных виз требует больше времени и финансовых затрат по сравнению с многократными визами, которые действовали ранее.