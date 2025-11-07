НОВОСТИОбщество

Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных виз россиянам

Теперь граждане России будут вынуждены каждый раз обращаться за новой визой при планировании поездок в Европу

07 ноября 2025, 18:40, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еврокомиссия официально объявила о введении полного запрета на выдачу многократных виз гражданам России. Согласно новым правилам, россияне будут вынуждены каждый раз обращаться за новой визой при планировании поездки в страны Евросоюза, пишет ТАСС.

В официальном заявлении ЕК подчеркивается:

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз».

Эксперты отмечают, что это решение может значительно сократить число поездок россиян в страны ЕС, поскольку процесс получения однократных виз требует больше времени и финансовых затрат по сравнению с многократными визами, которые действовали ранее.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:00:10 07-11-2025

Правильно боятся, разбежится народ.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:27 08-11-2025

Гость (19:00:10 07-11-2025) Правильно боятся, разбежится народ. ... что мешает разбежаться в безвизовые страны?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:06 08-11-2025

Гость (11:24:27 08-11-2025) что мешает разбежаться в безвизовые страны?... Незнание языка,отсутствие финансов, невостребованная проф-я, букет болезней, возраст.... Это для старых пердунов. Молодые едут. И весьма успешно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:09:07 09-11-2025

Вообще надо запретить в Европу ездить! У нас же самая лучшая!!!

  -5 Нравится
Ответить
