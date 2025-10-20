"Не портите то, что есть". Эксперты обсудили, как должен развиваться Барнаул

Круглый стол прошел 17 октября в павильоне "Музея города"

20 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Старый мост в Барнауле /Фото: amic.ru

17 октября в Барнауле прошел круглый стол по теме "Будущее Барнаула. Тенденции в архитектуре, градостроительстве и дизайне в контексте архитектурно-дизайнерского образования". В нем приняли участие градостроители и архитекторы не только из краевой столицы, а также из соседнего Новосибирска. Эксперты кратко обсудили, как должен развиваться Барнаул.

Уплотнение застройки

Как пишет ИА "Атмосфера", одной из ключевых стала мысль о том, что Барнаулу необходимо не уплотнение застройки и увеличение этажности, а развитие удобной инфраструктуры. В связи с этим обсуждалось состояние дорожно-транспортной сети города, которая требует пристального внимания со стороны специалистов. Многие эксперты считают, что это ключевая проблема, которую должны решить городские власти.

«Мы шагнули в какую-то ситуацию, когда наша транспортно-дорожная сеть, вся инфраструктура, она просто-напросто не в состоянии выдерживать уплотнение города. Если ничего не будет сделано с дорожной сетью в ближайшее время, мы скоро загнемся», – уверен заместитель директора Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России Михаил Диндиенко.

В качестве альтернативы эксперты предложили развивать агломерации, такие как Новоалтайск и Павловск.

Мыслить стратегически

Во время обсуждения подчеркивалась и важность развития города с точки зрения создания общественных и культурных пространств, которые помогли бы в том числе решить проблему оттока молодежи в мегаполисы.

Помимо этого, художница Анастасия Петренко рассказала о влиянии паблик-арта на формирование облика города. Искусство в городском пространстве не только украшает его, но и компенсирует недостатки, оказывая терапевтический эффект на жителей.

«Паблик-арт приходит туда, где есть архитектурная несостоятельность», – подчеркнула Анастасия Петренко.

В целом эксперты посоветовали будущим специалистам мыслить стратегически и рассматривать каждый новый проект как часть города, которая должна логично встраиваться в его общую концепцию.