"Не портите то, что есть". Эксперты обсудили, как должен развиваться Барнаул

Круглый стол прошел 17 октября в павильоне "Музея города"

20 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Старый мост в Барнауле /Фото: amic.ru
17 октября в Барнауле прошел круглый стол по теме "Будущее Барнаула. Тенденции в архитектуре, градостроительстве и дизайне в контексте архитектурно-дизайнерского образования". В нем приняли участие градостроители и архитекторы не только из краевой столицы, а также из соседнего Новосибирска. Эксперты кратко обсудили, как должен развиваться Барнаул.

Уплотнение застройки

Как пишет ИА "Атмосфера", одной из ключевых стала мысль о том, что Барнаулу необходимо не уплотнение застройки и увеличение этажности, а развитие удобной инфраструктуры. В связи с этим обсуждалось состояние дорожно-транспортной сети города, которая требует пристального внимания со стороны специалистов. Многие эксперты считают, что это ключевая проблема, которую должны решить городские власти.

«Мы шагнули в какую-то ситуацию, когда наша транспортно-дорожная сеть, вся инфраструктура, она просто-напросто не в состоянии выдерживать уплотнение города. Если ничего не будет сделано с дорожной сетью в ближайшее время, мы скоро загнемся», – уверен заместитель директора Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России Михаил Диндиенко.

В качестве альтернативы эксперты предложили развивать агломерации, такие как Новоалтайск и Павловск.

Мыслить стратегически

Во время обсуждения подчеркивалась и важность развития города с точки зрения создания общественных и культурных пространств, которые помогли бы в том числе решить проблему оттока молодежи в мегаполисы.

Помимо этого, художница Анастасия Петренко рассказала о влиянии паблик-арта на формирование облика города. Искусство в городском пространстве не только украшает его, но и компенсирует недостатки, оказывая терапевтический эффект на жителей.

«Паблик-арт приходит туда, где есть архитектурная несостоятельность», – подчеркнула Анастасия Петренко.

В целом эксперты посоветовали будущим специалистам мыслить стратегически и рассматривать каждый новый проект как часть города, которая должна логично встраиваться в его общую концепцию.

«Я желаю, чтобы студенты-архитекторы в будущем подняли уровень города на другую ступень. Не портите то, что есть, а старайтесь совершенствовать. Потому что новая застройка часто искажает облик современных городов», – подытожил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Александр Гамалей.

Avatar Picture
Гость

14:21:23 20-10-2025

Метро надо рыть и кольцевую проводить

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Adik_01

14:50:05 20-10-2025

Гость (14:21:23 20-10-2025) Метро надо рыть и кольцевую проводить... Сколько месячных зарплат Вы готовы отдать ради Вашей идеи?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:52 20-10-2025

Adik_01 (14:50:05 20-10-2025) Сколько месячных зарплат Вы готовы отдать ради Вашей идеи?... зарплату отдать не готов. На еду деньги нужны. Готов с лопатой подойти начинать метро рыть

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

14:50:27 20-10-2025

Поздно не портить , то что есть! Речной вокзал снесли, парк на Сахарова прибрали под Элитный дом. Только жилье.!

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:11 20-10-2025

хоть один нормальный человек встретился в этой "творческой команде Митьков"

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
сергий

15:46:10 20-10-2025

с застройщиков Город получает нехилую денежку за аренду земли, а развитие инфраструктуры это чистые затраты - выводы делайте сами, почему инфраструктура буксует.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:17 20-10-2025

сергий (15:46:10 20-10-2025) с застройщиков Город получает нехилую денежку за аренду земл... так вот и я про то же
метро рыть будут лет двадцать постепенно. Рыть метро может кто угодно -дай лопату и определи в бригаду. А выделение из бюджета на метро это как 200 музеев на октябрьской площади

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:30 20-10-2025

Гость (15:54:17 20-10-2025) так вот и я про то жеметро рыть будут лет двадцать посте... В этот музей могли бы экскурсии водить и показывать всю прелесть казнокрадства, бездарности, глупости, масштабов воровства, бюрократии и пр. Музей под открытым небом. А заодно бы и на достройку денег заработали.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:16 20-10-2025

Гость (15:54:17 20-10-2025) так вот и я про то жеметро рыть будут лет двадцать посте... Открытым способом рыть лопатой песок лет 20 бесплатно? Я должен это увидеть!

Мой вариант: сначала бульдозером всё разравнять, а потом построить нормально.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:14 20-10-2025

Нужно на Павловском тракте перенести всё пешеходные под землю, светофоров по минимуму, + по сделать по три полноценные полосы в каждую сторону и одну выделить под общественный транспорт. Под жд путями сделать реверсивное движение утром когда весь город едит в центр 4 полосы в центр, 2 обратно, а вечером наоборот, днём естественно 3 полосы туда и 3 обратно, регулировку завести всех светофоров на ИИ. Обвязать камерами всё перекрёстки. И это нужно всё комплексно делать!!!!! Если нужна помощь, накидаю ещё идей

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Додик

17:40:50 20-10-2025

Дибилы блин! Мост через Обь нужен третий, в районе Попова, поляны!!!! Все остальное вторично.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:48 20-10-2025

Додик (17:40:50 20-10-2025) Дибилы блин! Мост через Обь нужен третий, в районе Попова, п... Там грунты болото, северный объезд нереален из-за геологии!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:39 20-10-2025

Власти города, по моему, не готовы строить в городе ничего, кроме бесконечных высотных ЖК. Вы посмотрите на центр города с горы, это же ужас! Что такое сквер вообще забыли. Спорт площадок нет. Детских тоже.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:05 20-10-2025

Молодёжь архитектурой не удержишь. Им зарплаты подавай и квартиры с тёплыми туалетами.

Новосиб не стоило приглашать. Они у себя мордор не достроили ещё. После каждой поездки в Нск радуюсь, что там больше не живу и что Барнаул не такой мрачный.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Граф всякоразный

23:59:05 20-10-2025

Пока городом и краем будут рулить пришельцы- развития не будет,только упорядочение потока денешак в бездонные свои карманы,ибо голодают семьи родственников...

  2 Нравится
Ответить
