Стартовал суд по делу о хищении 7,5 млн рублей при ремонте Тальменского техникума

Тальменский районный суд начал рассматривать уголовное дело о хищении около 7,5 млн рублей из краевого бюджета во время ремонта Тальменского техникума. Перед судом предстали руководители компании "Эдельвейс" (была подрядчиком при ремонте техникума) Евгений и Денис Радченко. Следствие считает, что они изменили виды работ и использовали более дешевые стройматериалы, чем было указано в документации. Первое заседание по делу состоялось 12 августа 2025 года. Информация об этом есть на сайте суда.

Дело поступило в суд 1 июля, 30 июля судья назначила заседание на 12 августа. На него должны были явиться свидетели, однако они не пришли. Из-за этого процесс отложили до 20 августа, следует из информации в картотеке суда.

Отметим, что в октябре 2022 года ООО "Эдельвейс" заключило контракт с Тальменским технологическим техникумом. Подрядчик должен был провести капремонт спортзала и здания общежития, чтобы разместить там центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Администрация Алтайского края на это выделила свыше 38 миллионов рублей. За три месяца подрядчик смог завершить работы, подписать акты и произвести расчет.

Как ранее писал amic.ru, сразу после сдачи объекта в эксплуатацию у администрации учебного заведения появились вопросы к исполнителю работ. Обнаружилось, что толщина керамзита на полу не соответствовала установленным размерам, арматурная стяжка отсутствовала, электропроводка была смонтирована неправильно, не работала пожарная сигнализация и так далее.

В итоге в отношении Евгения и Дениса Радченко возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Проведенные в рамках уголовного дела экспертизы подтвердили расхождения между заявленными и фактически выполненными работами. Выяснилось, что документация содержала заведомо ложные сведения, а стоимость стройматериалов в сметах была существенно завышена, ведь подрядчик использовал в работе более дешевые стройматериалы, чем было нужно.

В ходе следствия подсудимые полностью признали свою вину и возместили региональному бюджету 9,5 млн рублей. Также следователи наложили арест на имущество братьев общей стоимостью более 8 млн рублей. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.