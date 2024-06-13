Стоит ли идти учиться на ветеринара в 2024 году?

И что важно знать перед выбором этой профессии?

13 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KYcSX

Ветеринар. Собака / Фото: freepik

Ветеринарный врач – специалист, который занимается лечением и профилактикой патологий у животных. Услуги ветеринаров всегда востребованы, поэтому в России есть немало заведений, где можно получить соответствующее образование. Одно из ведущих в столице – Международная Ветеринарная Академия, где можно получить как основную, так и дополнительную специализацию в данной области.

Преимущества и недостатки профессии

Квалифицированный специалист всегда востребован на рынке труда, а значит, выпускнику не придется долгое время искать работу. Уровень зарплаты выше среднего, особенно в городах.

Постоянный контакт с животными дарит множество положительных эмоций. Хотя, конечно, случаются и эмоционально тяжелые ситуации, например, когда нужно принять решение об усыплении. Еще один момент, который можно отнести к минусам, – ненормированный график работы. Если кому-то понадобится помощь ночью или в законный выходной врача, возможно, придется поступиться отдыхом, чтобы спасти чью-то жизнь.

Что важно, ветеринарный врач имеет высшее образование. Поступить учиться можно только окончания после 11-го класса. После 9-го класса учат на фельдшера, который выполняет работу ассистента ветврача.

Тенденции 2024 года в обучении на ветеринара

Врачи-универсалы в области ветеринарии были и будут востребованы всегда, особенно в государственных клиниках, приютах для животных, питомниках и т.д. В частных клиниках все чаще нужны узкие специалисты, способные решать определенную группу проблем со здоровьем питомцев на самом высоком уровне. При обучении на ветеринара можно выбрать одно из направлений (неврология, кардиология, диетология, дерматология и другие), чтобы изучать его более глубоко и стать специалистом узкого профиля.

При получении образования работать можно не только ветеринаром. Выпускники могут стать менеджерами по закупкам и продажам кормов, фармпрепаратов или любых других товаров для животных, лаборантами, госслужащими в органах управления ветеринарным делом.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Международная Ветеринарная Академия", ИНН: 5027285909

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