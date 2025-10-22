Студенты АлтГПУ стали финалистами Всероссийского конкурса "СтудRussia"

Иностранные учащиеся вуза заняли призовые места и представят регион в финале в Москве

22 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Студенты алтайского педагогического вуза / Фото предоставлено пресс-службой СФУ

С 18 по 19 октября на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске состоялся окружной этап Всероссийского конкурса для иностранных студентов и аспирантов "СтудRussia"*. В нем приняли участие молодые люди из 29 стран и 40 российских вузов, чтобы показать, насколько многоликая и вдохновляющая Россия глазами обучающихся из разных уголков мира.

Алтайский государственный педагогический университет представили Алина Шаньшина, Анастасия Зелинская, Айдана Даулетбер, Валентин Калеев, Мухаммадсиевуш Комили, Мухаммадсино Комили, Наталья Наместникова, Унербек Жандан, а также Бахтиер Хамракулов. Участники соревновались в шести номинациях: "Будущее науки", "Вдохновленный творчеством", "Лидер поколения", "Русский язык и культура", "Добро без границ" и "Покорители вершин".

Для студентов подготовили обширную программу – деловые игры, командные испытания, лекции и мастер-классы. Перед ребятами выступили эксперты общества "Знание" и начальник отдела по делам национальностей Сослан Тдаев.

«Конкурс "СтудRussia" прошел на высшем уровне. Все было продумано – от питания до организации мероприятий. Каждый участник нашел что-то интересное для себя: я участвовал и в играх, и в научных дискуссиях. Это событие подарило массу положительных эмоций, новые знакомства и знания о том, как успешно адаптироваться в новой стране», – рассказал студент института филологии и межкультурной коммуникации АлтГПУ Бахтиер Хамракулов.

По итогам окружного этапа были определены призеры в шести номинациях и двух языковых треках – русском и английском. В число победителей вошли и представители АлтГПУ:

1-е место в номинации "Вдохновленные творчеством" заняла Алина Шаньшина;

2-е место в номинации "Русский язык и культура" – Бахтиер Хамракулов;

3-е место в номинации "Будущее науки" – Мухаммадсиевуш Комили.

Теперь студенты педагогического университета представят Алтайский край в финале конкурса, который состоится в декабре в Москве. Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко поздравила ребят с отличным результатом и пожелала дальнейших успехов.

Главный приз – Гран-при "Лучший иностранный студент" – получит участник, проявивший себя в нескольких направлениях и добившийся заметных достижений в учебе и общественной деятельности.

"СтудRussia" ("СтудРаша")