Студенты могут выиграть 1 млн рублей в кейс-чемпионате VK Case Champ

Лучшие участники кейс-чемпионата также смогут получить приглашение на стажировку или оффер в компанию

22 октября 2025, 22:00, ИА Амител

VK Case Champ / Фото: VK Education

VK Education объявляет о старте регистрации на VK Case Champ – командное интеллектуальное соревнование для студентов. Кейс-чемпионат пройдет по двум направлениям – стратегия на основе данных и продуктовый менеджмент. Призовой фонд составит 1 млн рублей. Партнерами состязания выступают "ВКонтакте" и "VK Видео".

Кейс-чемпионат VK Case Champ пройдет в два этапа. Студентам необходимо зарегистрировать команду из четырех человек и решить кейс по одному из двух направлений. В первом треке "Стратегия на основе данных" командам предстоит разработать стратегию по работе с продавцами маркетплейса – партнера социальной сети "ВКонтакте". Участникам трека "Продуктовый менеджмент" необходимо будет провести продуктовый анализ и предложить стратегию развития системы подписок для "VK Видео".

По итогам отборочного тура 48 команд пройдут в финал, где презентуют свои решения перед экспертами "ВКонтакте", "VK Видео" и VK Education. Жюри оценит работы финалистов на основании глубины анализа, логики и структуры решений, качества презентации и соответствия поставленной задаче. Финальный этап чемпионата пройдет 29 ноября в офисах VK в Москве и Санкт-Петербурге.

Победителями будут выбраны четыре команды – они разделят между собой призовой фонд в размере 1 млн рублей. Лучшие участники кейс-чемпионата также смогут получить приглашение на стажировку или оффер в компанию.

«Кейс-чемпионат VK Case Champ – это отличная возможность для студентов прокачать навыки и пополнить портфолио реальным кейсом. Мы даем возможность предложить решения для масштабных продуктов, таких как "ВКонтакте" и "VK Видео", чтобы таланты сразу попали в поле зрения наших экспертов и технологических команд», – отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

VK Case Champ ориентирован на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения любых российских вузов. Регистрация на чемпионат открыта на сайте до 9 ноября.