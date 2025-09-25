Студенты техникумов и колледжей смогут бесплатно посещать экскурсии в Алтайском крае
Такое право получат учащиеся в возрасте до 23 лет включительно
25 сентября 2025, 10:35, ИА Амител
В Алтайском крае студенты техникумов и колледжей смогут бесплатно посещать экскурсии. Соответствующий законопроект в окончательной редакции приняли на сессии регионального Заксобрания 25 сентября.
Нововведения связаны с изменениями в ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", внесенными летом 2025 года.
Круг лиц, которые смогут участвовать в культурно-познавательных экскурсиях и путешествиях за счет регионального бюджета, станет шире. Ранее такое право распространялось только на школьников. Теперь им смогут воспользоваться студенты техникумов и колледжей до 23 лет включительно.
Ранее о важности законопроекта высказался председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. Он отметил, что это позволит молодым людям узнать больше об истории своей страны и региона:
«Это важное изменение. Во-первых, студенты ссузов относятся к той же возрастной группе, что и старшеклассники, поэтому должны иметь те же возможности для развития. Во-вторых, это позволит молодым людям, получающим среднее профессиональное образование, более активно знакомиться с культурой и историей своей страны и региона через организованные экскурсии», – прокомментировал изменения Семенов.
