Студенты техникумов и колледжей смогут бесплатно посещать экскурсии в Алтайском крае

Такое право получат учащиеся в возрасте до 23 лет включительно

25 сентября 2025, 10:35, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае студенты техникумов и колледжей смогут бесплатно посещать экскурсии. Соответствующий законопроект в окончательной редакции приняли на сессии регионального Заксобрания 25 сентября.

Нововведения связаны с изменениями в ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", внесенными летом 2025 года.

Круг лиц, которые смогут участвовать в культурно-познавательных экскурсиях и путешествиях за счет регионального бюджета, станет шире. Ранее такое право распространялось только на школьников. Теперь им смогут воспользоваться студенты техникумов и колледжей до 23 лет включительно.

Ранее о важности законопроекта высказался председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. Он отметил, что это позволит молодым людям узнать больше об истории своей страны и региона: