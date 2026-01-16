Суд оставил на свободе мужчину, обвиняемого в смерти музыканта в Новосибирске

Трагедия произошла осенью 2023 года

В Новосибирской области вступил в законную силу приговор по делу о гибели музыканта Семена Криштапова, который скончался после удара в ночном клубе Карасука. Мужчина, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности, остался на свободе из-за истечения сроков давности, однако обязан выплатить матери погибшего компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Трагедия произошла 15 октября 2023 года. 28-летний Семен Криштапов пришел в ночной клуб в городе Карасук, где, по данным следствия, познакомился с двумя девушками и направился на танцпол. В этот момент к нему подошел 42-летний мужчина по имени Руслан* и нанес удар в лицо. Семен упал на спину, ударился затылком о плитку и получил тяжелые травмы головы. Посетители вызвали скорую помощь, однако спустя три дня музыкант умер в больнице, не выходя из комы.

Мать погибшего, Жанна Криштапова, в разговоре с "КП-Новосибирск" рассказала, что сын редко выбирался в клубы и в тот вечер пообещал ей, что лишь потанцует и вернется домой.

«Он сказал: "Мама, я только попляшу и приеду". Я просила обязательно вызвать такси. Но он не вернулся. Потом позвонил его друг и сказал, что Семен в реанимации», – вспоминает женщина.

Врачи диагностировали перелом основания черепа, ушиб стволовой части мозга и кровоизлияние, после чего молодой человек впал в кому.

По словам матери, Семен с детства был неконфликтным, окончил музыкальную школу, играл в оркестре "Бис Band", работал в магазине автозапчастей, увлекался мотоциклами и панк-роком, был поклонником группы "Король и Шут". В тот вечер, как отмечает женщина, он был одет сдержанно – в куртку, майку и джинсы.

Долгое время Жанна Криштапова считала произошедшее несчастным случаем. Позже следователи сообщили ей, что в деле есть две девушки-свидетельницы, которые видели момент удара. Их показания подтвердил полиграф. Следствие установило, что после случившегося обвиняемый покинул клуб вместе с приятелями.

Руслан свою вину отрицал. В показаниях он утверждал, что приехал в клуб около двух часов ночи на такси, спиртное не употреблял и якобы не видел ни самого Семена, ни момента его падения. По его словам, он находился в клубе до закрытия.

Уголовное дело расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности. Карасукский районный суд назначил обвиняемому один год и десять месяцев ограничения свободы и обязал выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. При этом суд освободил мужчину от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, поскольку с момента смерти Семена прошло около двух лет.

Руслан* попытался обжаловать приговор, однако безуспешно. Как сообщил прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Павел Дзюба, Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Жанна Криштапова эмоционально отреагировала на решение суда. По ее словам, обвиняемый не извинился и не признал вину.

«Я сказала, что его извинения мне не нужны. Сына мне никто не вернет», – подчеркнула мать погибшего.

