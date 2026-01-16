Суд вынес приговор мигрантке, которая пытала юную москвичку бутылкой из-под шампанского

Иностранная гражданка оказала "услугу" знакомой, решившей отомстить своей соседке

16 января 2026, 13:15, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Останкинский суд Москвы вынес приговор в отношении гражданки иностранного государства, признанной виновной в надругательстве над девушкой с применением бутылки из‑под шампанского. Как сообщает "МК", подсудимая приговорена к пяти годам лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло в 2025 году. Фигурантка познакомилась с москвичкой Анной, работавшей продавщицей в винном магазине.

В ходе общения Анна рассказала, что планирует развестись, так как ее 21‑летняя соседка сообщила ее мужу об измене. Желая отомстить девушке, Анна обратилась за помощью к новой знакомой.

«Мигрантка разработала план мести. Анна пригласила соседку в квартиру под предлогом возврата книги. Когда девушка пришла, подсудимая напала на нее, избила, угрожала и принудила к унизительным действиям с использованием бутылки из‑под шампанского», – говорится в публикации.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отменить срок давности за сексуальные преступления против детей.