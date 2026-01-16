Суд вынес приговор мигрантке, которая пытала юную москвичку бутылкой из-под шампанского
Иностранная гражданка оказала "услугу" знакомой, решившей отомстить своей соседке
16 января 2026, 13:15, ИА Амител
Останкинский суд Москвы вынес приговор в отношении гражданки иностранного государства, признанной виновной в надругательстве над девушкой с применением бутылки из‑под шампанского. Как сообщает "МК", подсудимая приговорена к пяти годам лишения свободы.
По данным следствия, преступление произошло в 2025 году. Фигурантка познакомилась с москвичкой Анной, работавшей продавщицей в винном магазине.
В ходе общения Анна рассказала, что планирует развестись, так как ее 21‑летняя соседка сообщила ее мужу об измене. Желая отомстить девушке, Анна обратилась за помощью к новой знакомой.
«Мигрантка разработала план мести. Анна пригласила соседку в квартиру под предлогом возврата книги. Когда девушка пришла, подсудимая напала на нее, избила, угрожала и принудила к унизительным действиям с использованием бутылки из‑под шампанского», – говорится в публикации.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
