В Москве женщина изнасиловала соседку бутылкой из-под шампанского
Потерпевшую заманили в квартиру под предлогом возврата книги
08 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
В Москве возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. 30-летняя гражданка иностранного государства и 39-летняя москвичка совершили нападение на 21-летнюю девушку, пишет "МК".
По версии следствия, женщина возненавидела свою соседку из-за того, что та рассказала об изменах подозреваемой ее супругу.
Инцидент произошел в квартире на улице Академика Королева. Женщины заманили потерпевшую под предлогом возврата книги, после чего избили ее и принудили к действиям сексуального характера с использованием бутылки из-под шампанского. Все происходящее фиксировалось на видео.
После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
зачем вообще я это прочла? зачем такое публиковать? жуть