В Госдуме предложили отменить срок давности за сексуальные преступления против детей

Авторы инициативы считают, что насилие над детьми должно быть отнесено к числу деяний, не имеющих срока давности

31 октября 2025, 22:00

Тюрьма / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЛДПР выступила с инициативой ужесточить ответственность для преступников, совершивших насилие над детьми. Лидер партии Леонид Слуцкий и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отменить сроки давности для лиц, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ предусматривает внесение поправок в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ, что исключит возможность освобождения таких преступников от уголовной ответственности и наказания по истечении времени. Сейчас сроки давности зависят от категории тяжести преступления, и лишь некоторые – например теракты или преступления против государства – не подпадают под это правило.

В пояснительной записке подчеркивается: это необходимо для защиты несовершеннолетних и восстановления справедливости для жертв, которые часто не могут заявить о преступлении сразу из-за страха, давления или психологической травмы.

Таким образом, законопроект предлагает приравнять преступления против половой неприкосновенности детей к особо тяжким, исключая для них возможность избежать ответственности со временем.

