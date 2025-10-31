В Госдуме предложили отменить срок давности за сексуальные преступления против детей
Авторы инициативы считают, что насилие над детьми должно быть отнесено к числу деяний, не имеющих срока давности
31 октября 2025, 22:00, ИА Амител
ЛДПР выступила с инициативой ужесточить ответственность для преступников, совершивших насилие над детьми. Лидер партии Леонид Слуцкий и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отменить сроки давности для лиц, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Документ предусматривает внесение поправок в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ, что исключит возможность освобождения таких преступников от уголовной ответственности и наказания по истечении времени. Сейчас сроки давности зависят от категории тяжести преступления, и лишь некоторые – например теракты или преступления против государства – не подпадают под это правило.
В пояснительной записке подчеркивается: это необходимо для защиты несовершеннолетних и восстановления справедливости для жертв, которые часто не могут заявить о преступлении сразу из-за страха, давления или психологической травмы.
Таким образом, законопроект предлагает приравнять преступления против половой неприкосновенности детей к особо тяжким, исключая для них возможность избежать ответственности со временем.
12:15:33 01-11-2025
Ну хоть что то полезное. Хотя можно и на все такие домогательства отменить срок давности, не только с детьми связанное.
15:23:49 01-11-2025
Гость (12:15:33 01-11-2025) Ну хоть что то полезное. Хотя можно и на все такие домогател...
То есть если на кого-то можно указать, что он в детстве домагался, то ему кирдык? Н-да...