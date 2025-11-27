Суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков

Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе

27 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"

Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно и штраф 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе. Суд также постановил уничтожить вейп, в котором она перевозила масло каннабиса.

Во время прений прокурор запросил для Тарасовой три года и шесть месяцев условно, считая возможным наказание без реального лишения свободы.

Напомним, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. В ее багаже нашли вейп примерно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела из Израиля, где такие вещества не запрещены.