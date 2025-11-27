НОВОСТИКультура

Суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков

Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе

27 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"
Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"

Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно и штраф 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе. Суд также постановил уничтожить вейп, в котором она перевозила масло каннабиса.

Во время прений прокурор запросил для Тарасовой три года и шесть месяцев условно, считая возможным наказание без реального лишения свободы.

Напомним, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. В ее багаже нашли вейп примерно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела из Израиля, где такие вещества не запрещены.

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма

Актриса Аглая Тарасова на суде заявила, что не знала о запрещенном веществе в вейпе

Как следует из ее показаний, в августе она была проездом в Израиле, а затем случайно забрала сумку с вейпом у тети
Комментарии

Гость

07:38:21 27-11-2025

Легко отделалась.
Сейчас карьера артистическая попрёт с новой силой.
Аглаха теперь положенец ))

  4 Нравится
Ответить
я

08:26:13 27-11-2025

был бы обычный человек, то загремел бы на всю катушку

  19 Нравится
Ответить
Гость

10:00:58 27-11-2025

"три года условно и штраф 200 тысяч рублей"

То есть так можно было???

  6 Нравится
Ответить
Гость

10:25:12 27-11-2025

Гость (10:00:58 27-11-2025) "три года условно и штраф 200 тысяч рублей"То есть т... Глянь, откуда она летела и всё поймёшь.

  3 Нравится
Ответить
Гость

10:23:49 27-11-2025

За что такие преференции? Перед законом некоторые ровнее?

  6 Нравится
Ответить
Гость

11:14:35 27-11-2025

Гость (10:23:49 27-11-2025) За что такие преференции? Перед законом некоторые ровнее?...
пошла на сотрудничество со следствием

  -4 Нравится
Ответить
Пузырек

12:19:38 27-11-2025

Везла из страны, где это разрешено. Судя по размерам - себе.

  2 Нравится
Ответить
