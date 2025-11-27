Суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков
Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе
27 ноября 2025, 07:30, ИА Амител
Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"
Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно и штраф 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.
Актрису обязали раз в месяц отмечаться в установленном органе. Суд также постановил уничтожить вейп, в котором она перевозила масло каннабиса.
Во время прений прокурор запросил для Тарасовой три года и шесть месяцев условно, считая возможным наказание без реального лишения свободы.
Напомним, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. В ее багаже нашли вейп примерно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела из Израиля, где такие вещества не запрещены.
07:38:21 27-11-2025
Легко отделалась.
Сейчас карьера артистическая попрёт с новой силой.
Аглаха теперь положенец ))
08:26:13 27-11-2025
был бы обычный человек, то загремел бы на всю катушку
10:00:58 27-11-2025
"три года условно и штраф 200 тысяч рублей"
То есть так можно было???
10:25:12 27-11-2025
Гость (10:00:58 27-11-2025) "три года условно и штраф 200 тысяч рублей"То есть т... Глянь, откуда она летела и всё поймёшь.
10:23:49 27-11-2025
За что такие преференции? Перед законом некоторые ровнее?
11:14:35 27-11-2025
Гость (10:23:49 27-11-2025) За что такие преференции? Перед законом некоторые ровнее?...
пошла на сотрудничество со следствием
12:19:38 27-11-2025
Везла из страны, где это разрешено. Судя по размерам - себе.