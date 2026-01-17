Эксперт рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
Специалисты отмечают, что перед купанием нужно подготовить тело даже закаленным ныряльщикам
17 января 2026
По словам Дмитрия Маркелова, главы Минздрава Омской области, крещенские купания требуют ответственного отношения к своему здоровью. В интервью изданию "Оm1 Омск" он отметил, что, несмотря на давнюю традицию, погружение в ледяную воду показано не каждому.
«Это все не ради какого-то героического поступка. У праздника другой глубокий духовный смысл. Поэтому есть люди, которым ни при каких условиях не стоит принимать участия в купаниях. Это люди с рядом хронических заболеваний: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет, любые заболевания кожи, активно проявляющиеся, например псориаз», – отметил министр.
Маркелов предупредил, что у людей без предварительной подготовки могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как обострение хронических заболеваний, развитие пневмонии или воспалительных процессов в легких. Он акцентировал внимание на необходимости повышенной осторожности в отношении детей.
«Очень внимательно прошу отнестись к своим детям. Родитель ребенка до четырех лет даже не увидит, как он переохладится. Достаточно нескольких минут, чтобы ребенок на морозе раздетый побыл или в воде, а его потом вынесли на мороз, и наступает переохлаждение. У них еще несовершенная терморегуляция, они переохлаждаются намного быстрее, чем взрослые», – рассказал Маркелов.
Помимо этого, министр подчеркнул, что употребление алкогольных напитков перед купанием абсолютно недопустимо.
Никому нельзя. Но лезут.
Здравомыслящим противопоказано. Остальным можно
фото на заставке супер.. столько иждивенцев на подаяния недалеких людей
Гость (14:47:01 17-01-2026) фото на заставке супер.. столько иждивенцев на подаяния неда...
Пофиг, что их верующие содержат, но вот то, что они в политическую жизнь страны лезут - вот это хуже некуда
Гость (15:36:47 17-01-2026) Пофиг, что их верующие содержат, но вот то, что они в по... их бюджет содержит и бизнес - верующие - копейки в общем котле
Несколько лет назад молодой послушник (или не знаю как правильно называется), служитель церкви, который держал икону, отморозил пальцы до последующей ампутации.
Со всех сторон никому нельзя переохлаждаться.