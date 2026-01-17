Эксперт рассказал, кому нельзя купаться в Крещение

Специалисты отмечают, что перед купанием нужно подготовить тело даже закаленным ныряльщикам

17 января 2026, 09:05, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru

По словам Дмитрия Маркелова, главы Минздрава Омской области, крещенские купания требуют ответственного отношения к своему здоровью. В интервью изданию "Оm1 Омск" он отметил, что, несмотря на давнюю традицию, погружение в ледяную воду показано не каждому.

«Это все не ради какого-то героического поступка. У праздника другой глубокий духовный смысл. Поэтому есть люди, которым ни при каких условиях не стоит принимать участия в купаниях. Это люди с рядом хронических заболеваний: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет, любые заболевания кожи, активно проявляющиеся, например псориаз», – отметил министр.

Маркелов предупредил, что у людей без предварительной подготовки могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как обострение хронических заболеваний, развитие пневмонии или воспалительных процессов в легких. Он акцентировал внимание на необходимости повышенной осторожности в отношении детей.

«Очень внимательно прошу отнестись к своим детям. Родитель ребенка до четырех лет даже не увидит, как он переохладится. Достаточно нескольких минут, чтобы ребенок на морозе раздетый побыл или в воде, а его потом вынесли на мороз, и наступает переохлаждение. У них еще несовершенная терморегуляция, они переохлаждаются намного быстрее, чем взрослые», – рассказал Маркелов.

Помимо этого, министр подчеркнул, что употребление алкогольных напитков перед купанием абсолютно недопустимо.