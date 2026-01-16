Врач и депутат рассказал барнаульцам, как правильно окунаться в купель на Крещение

Советы помогут избежать проблем со здоровьем

16 января 2026, 16:30, ИА Амител

Освящение воды на Крещение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В преддверии православного праздника Крещения Господня депутат городской думы и главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов обратился к жителям Барнаула с рекомендациями, которые помогут принять участие в крещенских купаниях без риска для здоровья. Специалист рассказал, как правильно готовиться к окунанию в купель и что важно учесть перед погружением в ледяную воду.

Нужна ли подготовка?

Да. По словам Дмитрия Денисова, погружение в купель не терпит спонтанности. Готовиться к нему нужно заблаговременно, а не в последние дни перед праздником.

«Подготовку к этому событию следует начинать не за пару недель или дней, а в течение года. Ежедневный контрастный душ, утренняя зарядка должны войти в привычку. Тогда купель пройдет без стресса для вашего организма», – пояснил доктор.

И уточнил, почему врачи не рекомендуют нырять в ледяную воду без соответствующей подготовки: холод провоцирует резкое сужение сосудов, которое может привести к серьезным последствиям. А это – риск инсульта или инфаркта.

Кто в особой зоне риска?

Особую осторожность, подчеркивает Дмитрий Денисов, нужно соблюдать людям с хроническими заболеваниями. Перед тем как идти к проруби, таким гражданам желательно проконсультироваться со специалистом.

В первую очередь это касается пациентов с болезнями сердца и сосудов, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Получить рекомендации можно у терапевта, кардиолога, эндокринолога или пульмонолога.

Как правильно заходить в прорубь?

Для тех, кто все же решил окунуться в прорубь, врач дал несколько простых, но важных советов:

перед заходом в купель нужно немного разогреться – сделать легкие физические упражнения;

к проруби не стоит идти босиком по снегу;

не находиться в ледяной воде дольше одной минуты;

после выхода из купели лучше не идти сразу в баню. Правильнее – зайти в теплое помещение, переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

Когда в 2026 году Крещение?

Крещение Господне (или Богоявление) каждый год отмечают 19 января. В православной традиции окунаться в крещенскую купель принято в сам день Крещения, а также в ночь с 18 на 19 января после освящения воды.

Ритуал купания обычно начинают в Крещенский сочельник, 18 января, после вечерних богослужений, но возможность окунуться сохраняется и в течение всего дня 19 января.

Напомним, крещенские купания – это не спортивное испытание, а духовная традиция. Главное в этот день – сохранить здоровье и не навредить себе. Сделать это можно, соблюдая простые рекомендации.